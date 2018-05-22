22 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

22.05.2018, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят внесение поправок в областной бюджет на 2018 год; вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна и другие.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят внесение изменений в стратегический план развития города (с докладом выступит глава администрации Александр Якоб); исполнение бюджета за I квартал 2018 года; подведут итоги развития сферы здравоохранения в 2017 году и выберут заместителя председателя городской счетной палаты. Вероятно также, что будет рассмотрен вопрос о внесении поправок в Устав Екатеринбурга, отменяющих прямые выборы мэра.

В 10:00 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал) состоится открытие Всероссийского научно-практического семинара, посвященного межведомственному взаимодействию при организации комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). Планируется, что участие в открытии семинара примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, директор Регионального ресурсного центра по развитию системы сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Елена Веснина, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического университета Артур Хаустов.

В 11:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга (ул. Малышева, 2б) будет рассмотрен иск областной прокуратуры к законодательному собранию о лишении мандата депутата Армена Карапетяна.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция президента ФК «Урал» Григория Иванова. На пресс-конференции будут подведены итоги сезона 2017/18, а также обозначены планы на новый сезон.

В 15:00 в здании Детской железной дороги (Екатеринбург, ул. Яламова, 2) в рамках проекта «Деловой город» школьники с глубокими нарушениями зрения и юные железнодорожники в инклюзивном взаимодействии будут учиться помогать друг другу в профессиональной ориентации, приобретут практические навыки делового и межличностного общения. Слабовидящие школьники познакомят всех желающих с системой Брайля, проведут мастер-классы по созданию эксклюзивной открытки и других изделий. Кроме того, каждый ребенок сможет пройти составленный маршрут с завязанными глазами. Юные железнодорожники познакомят гостей с основными железнодорожными профессиями и спецификой работы вокзала на примере станции Екатеринбург-Детский.

В 15:30 в Екатеринбурге актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова проведет поэтический марафон для сотрудников свердловского ГУФСИН и откроет первую в пенитенциарной системе полку обмена книг (ул. Репина, 4а, конференц-зал). Мероприятие, посвященное акции «Читай страна» приурочено к Общероссийскому дню библиотек.

В 18:00 в поликлинике ГКБ № 33 Екатеринбурга (ул. Заводская 29, конференц-зал) пройдет занятие для страдающих поллинозом. О медикаментозных и немедикаментозных способах лечения, а также о профилактике этого состояния расскажет ведущая «Астма-школы» врач-аллерголог ГКБ № 33 Анна Карамузина.

Екатеринбург. Другие новости 21.05.18

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