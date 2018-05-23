23 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

23.05.2018, среда

В школах Екатеринбурга пройдут последние звонки. В мероприятиях примут участие глава администрации города Александр Якоб и все его заместители.

В 09:30 в спортивном комплексе игровых видов спорта УрФУ (Екатеринбург, ул. Коминтерна, 14, баскетбольный зал, 1 этаж) пройдут молодежные инклюзивные игры: мастер-классы, тренинги, квест. Участниками мероприятий станут как люди с инвалидностью, так и без. Мероприятие состоится в рамках декады инклюзии, а также в рамках подготовки Третьего Российского конгресса людей с ОВЗ, поддержки заявки международную выставку «Экспо-2025» и развития межрегионального инклюзивного взаимодействия.

В 10:00 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится сессия проекта «Школа мэров» для глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, впервые избранных в 2017 и 2018 годах, а также председателей дум муниципальных образований. В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы формирования бюджета, взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти, организации работы по профилактике экстремизма, муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и реализации кадровой политики органами местного самоуправления. Главам будет предоставлена возможность обменяться положительным опытом с муниципальными образованиями Свердловской области, практикой реализации своих полномочий поделятся руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Автобус для СМИ отправляется в 8:45 от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Обратно – в 13:00.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам всероссийской партийной конференции «Единой России» «Направление 2026». Партийная конференция «Направление 2026» прошла в Москве 21 мая. На расширенном заседании высшего и генерального советов партии прошли внутрипартийные дискуссии на трех тематических площадках: «Качество жизни: приоритет развития», «Экономика роста» и «Обновление партии: партстроительство, «цифровая партия», «идеология прорыва». Секретарь СРО ЕР Виктор Шептий и член генсовета партии Ольга Кудряшова расскажут, как проходили дискуссии, какие решения были приняты.

В 13:00 в Екатеринбурге (ул. Малышева, 101, ауд. 301) Фонд капитального ремонта Свердловской области совместно с Общественной палатой Свердловской области при поддержке регионального минЖКХ организует информационно-технический семинар для работников жилищно-коммунального хозяйства «Применение новых материалов и энергосберегающего оборудования при проведении капитального ремонта МКД». Специалисты пояснят, как битумные материалы, традиционно применяемые при проведении дорожных работ и в строительстве, могут использоваться при капитальном ремонте домов, а также расскажут об особенностях технологии их применения при ремонте кровельных покрытий. Также участники семинара ознакомятся с основными требованиями к энергосберегающему оборудованию и изучат опыт его применения при энергоэффективном капитальном ремонте.

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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