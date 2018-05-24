24 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

24.05.2018, четверг

С 09:00 до 15:30 в спортивном комплексе «Уралмаш» (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8б) пройдет чемпионат ГУФСИН России по самбо памяти кавалера ордена Мужества Анатолия Завьялова. В 11:00 на турнире в качестве почетного гостя выступит Иван Штырков, мастер спорта международного класса по самбо, чемпион мира, чемпион ФСИН России, начинавший свою карьеру в рядах свердловского ГУФСИН. В соревнованиях примут участие 70 сотрудников исправительных учреждений пенитенциарной системы Среднего Урала.

В 10:00 в здании правительства Свердлвоской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал) начнет работу XI ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация дорожного хозяйства: опыт и перспектива». Откроет мероприятие заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт. В 10:20 о совершенствовании нормативной базы в дорожной отрасли на конференции расскажет заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Игорь Астахов. В 10:40 о стратегическом развитии и совершенствовании сети федеральных автомобильных дорог в УрФО с докладом выступит начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» Алексей Борисов.

В 11:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится торжественный прием, посвященный 100-летию Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России. В мероприятии примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, председатель Горно-металлургического профсоюза России Алексей Безымянных, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, председатель Свердловской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков, заместитель председателя свердловского заксобрания Анатолий Сухов.

В 13:30 в «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится тренинг-сессия по развитию управленческих навыков и умений, повышению личностной эффективности и результативности для глав свердловских муниципалитетов с участием выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров и резерва управленческих кадров Свердловской области. В программе деловые игры, презентации, мозговые штурмы, направленные на выработку пула новых идей, которые могут быть использованы на практике органами власти Свердловской области. Автобус для СМИ отправится в 12:30 от здания резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 14:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур по обновленному железнодорожному вокзалу (сбор с 13:40 до 14:00 в фойе 2 этажа здания вокзала, ул. Вокзальная, 22). Начальник вокзала Алексей Тарасов расскажет о проведенной в преддверии ЧМ-2018 модернизации вокзального комплекса и нововведениях для пассажиров, а также проиллюстрирует новый порядок выхода пассажиров, прибывших по железной дороге, с территории вокзала в город. Кроме того, журналистам будут продемонстрированы места, открытые для общего доступа, где пассажиры смогут сделать красивые фото для личного пользования.

В 16:00 в школе № 18 Екатеринбурга (ул. Авиационная, 18) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению в Екатеринбурге конференции для молодых педагогов «Шаг в профессию». Начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева, и. о. ректора Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, председатель городской ассоциации молодых педагогов Максим Новиков и куратор областной ассоциации молодых педагогов Даниил Кукутин объяснят понятие «молодой педагог», обозначат проблемы начинающих специалистов и вызовы современности, на которые приходится отвечать, применяя новые подходы в системе образования.

В 17:00 в поселке Исток (Екатеринбург, ул. Главная, 1а) состоится пикет протеста против закрытия Дома культуры. Количество заявленных участников акции протеста – до сотни человек.

Екатеринбург. Другие новости 23.05.18

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