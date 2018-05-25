25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

25.05.2018, пятница

В 09:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание комиссии по местному самоуправлению, на котором депутаты повторно рассмотрят вопрос о внесении в устав города поправок, отменяющих прямые выборы мэра.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание – депутаты рассмотрят поправки в устав города об отмене прямых выборов мэра. Также в повестке вопрос о досрочном сложении полномочий главы Екатеринбурга – председателя думы Евгения Ройзмана.

В 10:00 в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 33) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Дворцом молодежи и Уральским институтом государственной противопожарной службы МЧС России. Документ будет подписан директором Дворца молодежи Константином Шевченко и начальником Уральского института ГПС МЧС России Анатолием Супруновским.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция – открытие фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге. Всероссийский фестиваль уличного искусства «Стенограффия» открывается в Екатеринбурге работой граффити-робота, рисующего по эскизу нейронной сети: какие еще технологические и творческие ноу-хау приготовили художники? Какие арт-объекты появятся в городе к чемпионату мира по футболу? На эти и другие вопросы ответят: Константин Рахманов, руководитель фестиваля «Стенограффия»; Андрей Колоколов, художник, создатель «Настенного принтера», сооснователь и идеолог фестиваля «Стенограффия», арт-директор агентства «Стритарт»; Дмитрий Фогель, главный художник Екатеринбурга.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему 107-му театральному сезону Екатеринбургского театра оперы и балета. Директор театра Андрей Шишкин и главный дирижер театра Оливер фон Дохнаньи представят оперные премьеры следующего театрального сезона, в том числе главный проект – современную оперу, которую Екатеринбургский театр берет к постановке первым в России. Премьера состоится весной 2019 года. Также участники пресс-конференции поделятся впечатлениями от гастролей.

В 16:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится открытие выставочного проекта, приуроченного к Чемпионату мира по футболу 2018. Посетители выставки смогут увидеть, как выглядел город до чемпионата и какие произошли изменения. Для посетителей выставка будет открыта с 26 мая по 1 июля.

В 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва по хоккею «Спартаковец» (Екатеринбург, ул. Энгельса, 31а) состоится праздник, посвященный закрытию спортивного сезона 2017/18, на котором пройдет награждение команд победительниц и призеров первенства МКЦ «Урал – Западная Сибирь», первенства Свердловской области и первенства Екатеринбурга. В честь праздника воспитанники «Спартаковца» Федор Малыхин и Роман Манухов привезут Кубок Гагарина – Кубок Чемпионов Континентальной хоккейной лиги. В мероприятии также примут участие выпускники школы: бронзовый призёр молодежного Чемпионата мира 2014 года, участник Чемпионата мира 2018 года, защитник сборной команды России и команды «Автомобилист», обладатель приза «Золотой шлем» (вошел в символическую сборную по итогам сезона 2017/18 Континентальной хоккейной лиги) Никита Трямкин и чемпион России среди женских команд Екатерина Ананьина.

В 18:00 в информационном центре по атомной энергии Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 62) состоится традиционный «Бодрый вечер «Моя наука»», в этот раз он будет посвящен физике. В программе: научно-популярные лекции о магнетизме и силе звука, о перспективах развития атомной отрасли; квест по поиску альтернативных источников энергии; тематические занятия и мастер-классы по оптике.

Екатеринбург. Другие новости 24.05.18

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