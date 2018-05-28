28 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

28.05.2018, понедельник

В школах пройдут первые экзамены в рамках основного этапа сдачи ЕГЭ. Выпускникам одиннадцатых классов предстоит пройти аттестацию по географии и информатике и ИКТ.

В 10:20 на базе спортивно-оздоровительного центра «Зеленый мыс» (Новоуральск, Загородное шоссе, 12) состоится торжественное открытие областного форума приемных семей. Его участниками станут более 250 человек, в том числе замещающие семьи, представители органов государственной и законодательной власти, некоммерческих организаций. Запланировано проведение секций по актуальным вопросам, мастер-классов и тренингов. Форум завершит работу 29 мая.

В 11:00 в Уральском центре архитектуры и дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится торжественное открытие фотовыставки «Слово – бизнесу». На выставке будет представлена повседневная жизнь малого бизнеса Свердловской области: всего около 150 фотографий, на которых изображены предприниматели из Екатеринбурга, Красноуральска, Ревды, Асбеста, Артёмовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Нижней Туры, Берёзовского, Режа и Новоуральска. Организатор проекта: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная подготовке детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере министерства общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов, и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов расскажут о работе оздоровительных учреждений в период летних каникул, о количестве детей, которые отправятся в оздоровительные лагеря летом 2018 года, а также представят результаты проверок летних площадок.

В 13:00 в студии «Ростелекома» в Екатеринбурге (ул. Луначарского, 134б, 7 этаж) начнется трансляция пресс-конференции с участием представителей АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», посвященной инвестиционным возможностям в ЕАЭС в рамках программы приватизации государственных активов в Казахстане, которая состоится на площадке МИА «Россия сегодня». Мероприятие будет организовано в формате телемоста. Спикеры: Нурлан Рахметов, управляющий директор АО «Самрук-Казына» по трансформации, приватизации и реструктуризации; Жанболат Какишев, директор департамента АО «Самрук-Казына» по работе с инвесторами; Сергей Куянов, директор департамента АО «Самрук-Казына» по связям с общественностью.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, на котором будет представлен отчет министерства финансов по исполнению областного бюджета 2017 года.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, зал заседаний) состоятся общественные слушания «Проблемы введения административной ответственности за оставление транспортных средств на газонах». В рамках мероприятия планируется разработать рекомендации о принятии соответствующего федерального закона. К участию в мероприятии приглашены представители Свердловского областного суда, УГИБДД МВД России по Свердловской области, органов государственной власти, администрации Екатеринбурга, общественных организаций, экспертного сообщества, СМИ.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по законодательству, депутаты рассмотрят изменения, которые планируется внести в избирательный кодекс региона.

Екатеринбург. Другие новости 27.05.18

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