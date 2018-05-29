29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

29.05.2018, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:30 в Екатеринбурге начнется объезд руководителями города Железнодорожного района (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а). В программе: посещение строящихся жилых комплексов, вопросы благоустройства привокзальной площади, реконструкция сквера возле Управления дороги, перспективные школы и спортивные сооружения.

В 11:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) полпред Игорь Холманских проведет заседание оргкомитета проекта «Славим человека труда» Уральского федерального округа.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов всероссийского детского конкурса творческих работ «Юные герои Отечества». Писатель, автор книги «Юные герои Отечества» Александр Бондаренко, председатель координационного бюро советов ветеранов органов безопасности по УрФО Владимир Крупкин, член Совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области Евгений Дементьев, начальник управления воспитательной работы Уральского государственного педагогического университета Сергей Боровиков и директор муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Наталья Логинова объявят победителей конкурса, продемонстрируют лучшие работы, расскажут, по каким критериям оценивались рисунки.

В 13:00 в рабочем поселке Тугулым (ул. Олимпийская, д.11) состоится торжественное вручение ключей от квартир 24 детям-сиротам. В торжественном мероприятии примут участие директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов, представители территориального управления социальной политики.

В 13:20 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. В повестке – обсуждение законопроекта об исполнении бюджета Свердловской области 2017 года.

В 14:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга (ул. Малышева, 2ж, зал № 31) начнется рассмотрение иска прокуратуры города к владельцу ТЦ «Пассаж». Надзорное ведомство требует остановить эксплуатацию здания торгового центра до устранения нарушений пожарной безопасности. Судья Марина Пирогова.

В 14:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) начнется панельная дискуссия «Банки и бизнес: путь навстречу», организованная совместно администрацией города и Уральской торгово-промышленной палатой. Планируется обсудить доступность, качество и ассортимент банковских услуг для среднего и малого бизнеса. Одним из модераторов дискуссии выступит заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

В 14:00 в учебно-опытном хозяйстве УрГАУ в пос. Белоярский (40 км от Екатеринбурга) в рамках студенческого праздника окончания посевных работ «Маевка» пройдет демонстрация изобретения студентов университета приспособления для внутрипочвенного внесения удобрений. В мероприятии примут участие сами изобретатели, ученые и ректор вуза Ольга Лоретц.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) полпред Игорь Холманских проведет заседание коллегии по безопасности, на котором будут рассматриваться вопросы профилактической работы по противодействию вовлечения в деятельность международных террористических организаций.

В 17:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. В повестке – обсуждение законопроекта об исполнении бюджета Свердловской области 2017 года.

В 18:30 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) пройдет вручение свидетельств об окончании школ искусств выпускникам 2018 года. В церемонии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Екатеринбург. Другие новости 29.05.18

В Екатеринбурге отремонтируют 57 дворов за федеральные и областные деньги. / Лиза Монеточка побывала в гостях у Ивана Урганта. / Минспорта РФ отказалось от иска к застройщику «Екатеринбург Арены». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»