Дополнение к анонсам

В 16:00 в пресс-центре «Комсомольская правда – Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 52, 6 этаж, зал «Аркаим») состоится пресс-конференция с членами делегации во главе с депутатом гордумы Анатолием Шараповым, которые побывали в Москве, передав в ЦИК «Единой России» открытое письмо о возможных нарушениях на предстоящих 3 июня партийных праймериз по выборам в гордуму Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 29.05.18

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