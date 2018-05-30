30 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

30.05.2018, среда

В 09:00 в Сысерти начнется рейд по пешеходным переходам в близи школ, который проведут активисты проекта «Безопасные дороги» (сбор в администрации города, ул. Ленина, 35).

В 10:00 свердловском региональном исполкоме партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, 2 этаж, конференц-зал) состоится брифинг, на котором секретарь СРО ЕР, председатель оргкомитета по подготовке и проведению праймериз в регионе Виктор Шептий расскажет об организации работы регионального оргкомитета и счетных комиссий в день голосования; о порядке подсчета голосов и формирования итоговых протоколов; о порядке учета итогов электронного голосования; об организации работы наблюдателей от кандидатов в день голосования.

В 10:00 на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге сотрудники МЧС проведут освидетельствование маломерных судов (сбор на ул. Фролова, напротив дома № 67). Сотрудники ГИМС МЧС России по Свердловской области проверят паспорта маломерных судов и судовые билеты, правильность нанесения бортовых номеров, соответствие токсичности выхлопа двигателя действующим экологическим нормам, наличие средств спасения.

В 10:00 на базе УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» совместно с уральскими вузами проведет проектную сессию «Создание лаборатории наставничества в уральском регионе». В 10:00 состоится открытие встречи; в 10:20 начнется презентация региональных практик наставничества; в 13:30 – организационно-деятельностная игра с участниками проектной сессии «Испытание талантами».

В 10:30 в Екатеринбурге начнется пресс-тур на участки ремонта и капитального ремонта федеральной автодороги М-5 «Урал» (отъезд от здания ФКУ «Уралуправтодор», ул. Луначарского, 203). О том, какие работы сейчас выполняются и что они изменят для автомобилистов, расскажет начальник ФКУ «Уралуправтодор» Федерального дорожного агентства Алексей Борисов. Участники мероприятия проедут до границы Свердловской и Челябинской областей. В дороге они ознакомятся с ходом производства работ на нескольких участках оживленной трассы, в том числе на объекте, ремонтируемом в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В 11:30 начнется пресс-тур в детский оздоровительный лагерь «Маяк», расположенный близ Сысерти (отъезд от здания администрации Екатеринбурга, пр. Ленина, 24а). Директор лагеря Алексей Федосеев проведет экскурсию для СМИ и расскажет, какие работы были проведены для подготовки комплекса к сезону, как будет организована занятость ребят, их питание и многое другое.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Будут рассмотрены вопросы: о текущем состоянии дел по реализации проекта «Эрмитаж-Урал»; о работе администраций Ленинского, Кировского и Октябрьского районов и другие.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная завершению отопительного сезона в Екатеринбурге и Свердловской области. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подведет его итоги, расскажет об особенностях прохождения энергообъектами осенне-зимнего периода, объеме инвестиционной программы на 2018 год и о планах на предстоящую ремонтную кампанию.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится заседание городской оздоровительной комиссии под председательством замглавы администрации города по вопросам социальной политики Михаила Матвеева. На заседании раскажут о работе, проделанной городскими и районными властями, а также администрациями детских загородных лагерей по подготовке к летнему сезону.

Екатеринбург. Другие новости 29.05.18

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