31 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

31.05.2018, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. В повестке – обсуждение законопроекта об исполнении бюджета Свердловской области 2017 года.

В 09:00 в Уральском институте управления (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66) с пресс-подхода участников начнет работу Первая «Академия развития моногородов (организатор – некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»). В мероприятии примут участие: министр инвестиций и развития Свердловский области Виктория Казакова; заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева; генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов; представители правительства РФ, Минэкономразвития России, корпорации МСП, Российского экспортного центра, Агентства стратегических инициатив, КБ «Стрелка»; мэры и представители бизнеса из 37 моногородов Свердловской, Челябинской, Курганской областей. Торжественное открытие мероприятия состоится в 12:00.

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабинета министров. Основным вопросом повестки станет создание в регионе условий для наиболее полного удовлетворения потребностей старшего поколения и граждан с ограниченными возможностями здоровья. С докладом по нему выступит вице-губернатор Павел Креков. О взаимодействии органов власти с ветеранским сообществом расскажет председатель совета областной ветеранской организации Юрий Судаков. Начальник госпиталя ветеранов войн Роберт Соловьев представит доклад о развитии гериатрической помощи в медицинском учреждении.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг, посвященный Международному дню отказа от курения. В брифинге примут участие начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Юлия Касимова и перинатальный психолог, клинический психолог, тренер, начальник консультативно-оздоровительного отдела Городского центра медицинской профилактики Анна Ткач. Они расскажут о количестве курящих горожан и том, как меняется эта цифра в последние годы, дадут совет, как избавиться от этой вредной привычки и оценят эффективность наиболее популярных методов отказа от курения. На брифинге также будет анонсирована акция «Екатеринбург – город, свободный от табачного дыма», приуроченная к Чемпионату мира по футболу – 2018.

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится микроавтобус для журналистов, сопровождающих объезд руководителями города Орджоникидзевского района. В программе: посещение площадки строительства трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма, строящаяся двухуровневая механизированная парковка на проспекте Космонавтов и новая спортивная площадка, открытая по программе «Футбол в каждый двор».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации федерального проекта «Безопасные дороги» в Свердловской области. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Бидонько расскажет о реализации проекта «Безопасные дороги», о расширении долгосрочного федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и тенденциях развития дорожной отрасли в России.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на лето в Свердловской области. Конец весны на Урале ознаменовался большим количеством штормовых предупреждений: прекратятся ли шквалистые ветра с наступлением лета? Каков краткосрочный и долгосрочный прогноз синоптиков? Как сложившаяся погода влияет на сроки и условия посевной кампании в Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Людмила Саваринюк, начальник отдела агропрогнозов Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В 11:00 в Екатеринбурге инспектора государственного пожарного надзора совместно с представителями социальной защиты населения проведут рейд по местам проживания граждан социального риска (сбор по адресу: ул. Громова 132). Инспектора госпожнадзора с жильцами проведут противопожарный инструктаж, расскажут о современном средстве обнаружения пожара – пожарном извещателе, напомнят действия при возникновении пожара и телефон пожарно-спасательной службы МЧС России.

В 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал Совета общественной безопасности) начнется заседание градостроительного совета при губернаторе. С докладом «О рассмотрении концепции объекта «Многофункциональная ледовая арена на 15 000 зрителей в г. Екатеринбурге» выступит директор по капитальному строительству и инвестициям ООО «УГМК-холдинг» Сергей Ерыпалов. Оценку проекту дадут глава администрации города Александр Якоб; академик Российской академии архитектуры и строительных наук Григорий Мазаев; заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев; советник Российской академии архитектуры и строительных наук, председатель градостроительного совета города Михаил Вяткин; член совета Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Урала» Геннадий Черных. В мероприятии также примет участие глава региона Евгений Куйвашев.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная старту Года Крапивина в Свердловской области. Марафон семейного чтения, конкурсы среди юных и взрослых писателей – в каких событиях могут поучаствовать горожане? Как пройдет в этом году международная Крапивинская премия? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла»; Леонид Генин, руководитель Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия; Неля Жамалетдинова, руководитель Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени В.П. Крапивина.

В 14:00 в Музее наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18) состоится пресс-показ выставки «Детство внутри», где будут представлены картины-воспоминания наивных художников из собрания ЕМИИ. Для посетителей выставка будет работать с 1 июня по 9 сентября.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. В повестке – обсуждение законопроекта об исполнении бюджета Свердловской области 2017 года.

15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится церемония вручения премий главы региона в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах. Работникам культуры будут вручены премии за вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер, а также награды «За вклад в развитие любительского художественного творчества», «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры», «За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере», «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)», «За лучший культурно-просветительский проект в сфере музейной деятельности», «За лучшую публикацию по музееведению, истории и культуре Урала».

В 20:00 в баре New Bar (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8д) начнётся ток-шоу «Разберём на атомы». Организатор – Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга. Как страх может спасти жизнь? Почему мы смотрим фильмы ужасов? Стоит ли бояться экологической ситуации? Эти и другие вопросы обсудят зоолог Светлана Поленц, кандидат психологических наук, доцент Института естественных наук и математики департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Ольга Ломтатидзе и кандидат физико-математических наук и заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Илья Ярмошенко.

Екатеринбург. Другие новости 30.05.18

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