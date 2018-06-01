1 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

01.06.2018, пятница

В 09:00 на площадке перед Управлением уральского госавтодорнадзора (Екатеринбург, ул. Восточная, 68) состоится акция «Добрый автобус», приуроченная к Международному дню защиты детей. Инспекторы уральского автодорнадзора покажут детям и взрослым автобус для перевозки группы детей, соответствующий всем требованиям законодательства. Специалисты расскажут, как должен быть обозначен этот автобус, чем должен быть оснащен и каковы правила безопасного поведения детей в автобусе.

В 10:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Малышева, 2б) состоится слушание по иску областной прокуратуры к комитету по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов областного заксобрания. Речь идет о лишении мандатов народных избранников. Судья: Майорова Ирина Владимировна.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится пресс-конференция председателя комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анны Байчибаевой, которая расскажет о временных схемах движения транспорта в Екатеринбурге в дни проведения ЧМ-2018.

В 10:00 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) соберутся бывшие пациенты Екатеринбургского клинического перинатального центра – недоношенные малыши в возрасте от года до пяти лет, большинство из них при рождении весили меньше килограмма. В программе – подведение итогов фотоконкурса «Мой веселый мяч» и торжественное награждение победителей.

С 10:00 до 14:00 в Историческом сквере Екатеринбурга пройдет городской праздник «Лето ярких событий», посвященный Международному дню защиты детей. В числе прочих на Плотинке будет организована площадка МЧС, которая начнет работу в 11:00. Спасатели расскажут детям, как оградить себя от пожара, как правильно вести себя в жаркие дни лета у водоема, научат тушить небольшой очаг пожара с помощью огнетушителя. В конкурсе «Юный пожарный» мальчишки и девчонки будут на скорость надевать боевую одежду пожарного. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам продемонстрируют участникам праздника средства спасения: спасательный жилет, «конец Александрова», спасательный круг и напомнят правила безопасного поведения на воде. На выставке спецтехники и оборудования будут представлены беспилотные летательные системы, мотоциклы, пожарная автоцистерна и пожарно-спасательный автомобиль с медицинским модулем.

В 11:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48, большой зал) состоится праздник для воспитанников детских домов, коррекционных школ и школ-интернатов области. Дети побывают на спектакле «Морозко», а также получат подарки.

В 11:00 во ДК железнодорожников (Екатеринбург, Челюскинцев, 102) состоится IV областной слет трудовых династий, участниками которого станут представители 80 лучших семей работников предприятий различных отраслей Свердловской области – педагогов, врачей, строителей, металлургов, спортсменов, работников агропромышленного комплекса и потребительской кооперации, транспорта, энергетики, ЖКХ, оборонной, авиационной, химической, радиоэлектронной промышленности и др. В церемонии примут участие: вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, члены областного кабинета министров, профсоюзные лидеры областных организаций отраслевых профсоюзов.

В 11:00 воспитанников Кировградской воспитательной колонии поздравит с Международным днем защиты детей директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Поздравят детей и вручат подарки также консультант аппарата уполномоченного по правам человека Сергей Санников и руководитель Екатеринбургского фонда помощи беспризорным Ашурбек Манасов. В 16:00 Кировградскую ВК впервые посетят начальник ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Александр Федоров, профессиональный боксер, Чемпион Олимпийских игр 2012 Егор Мехонцев. В мероприятии примет участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная презентации проекта «Интернет-кабинет здорового ребенка». Заместитель начальника управления здравоохранения администрации города Лариса Рожкова, специалист кабинета здорового ребенка ДГБ № 8 Наталья Новикова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе МАУ ДГБ № 15 Ирина Хрипун, заместитель главного врача по стратегическому планированию МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Лена Новикова расскажут о целях создания интернет-проекта, перечислят наиболее частые медицинские вопросы, которые интересуют молодых родителей, объявят о сроках реализации проекта.

В 12:00 в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге (на спортивной площадке за зданием администрации парка) пройдет спортивно-инклюзивный праздник «На Эверест». Мероприятие проводится в рамках проекта президентского гранта «Азбука движения для детей и взрослых» при поддержке команды Ольги Леонтьевой «Драйв». Главными гостями праздника станут Марсель Мансуров, двукратный чемпион мира по карате киокусинкай, чемпион России, мастер спорта международного класса, чёрный пояс первый дан, куратор инклюзивного спортивного направления и советник государственной гражданской службы Ирина Харламова. Дети с синдромом Дауна построят «Эверест» из 150 картонных коробок. После праздника будет организована ярмарка поделок.

В 12:00 в Свердловской специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится «Праздник непослушания» для юных читателей библиотеки – детей с инвалидностью по зрению. В программе театрализованная экскурсия по библиотеке «В поисках литературного клада», мастер-класс из цикла «Почувствуй ремесло руками»: гончарная мастерская «Глиняная птичка», мастер-класс «Строим храм», мастер-класс рисования по Брайлю «Мир детства», «Права детей в картинках»: презентация рельефно-графических альбомов из фонда библиотеки, правовые индивидуальные консультации для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой, посвященный окончанию учебного года. Спикер расскажет о количестве выпускников в этом году, рейтинге выбираемых ими предметов для сдачи ЕГЭ, а также поделится информацией о планах по ремонту школ города в течение лета.

В 14:00 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) стартует III корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2018» по стандартам WorldSkills. В 14:00 состоится обход всех площадок по компетенциям, в котором примут участие: директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» Екатерина Никул, директор департамента развития персонала госкорпорации «Роскосмос» Евгений Степанов, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, руководство НПО автоматики. В 20:00 в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится торжественное открытие корпоративного чемпионата Роскосмоса, в котором примут участие 146 специалистов из 26 команд. Профессионалы будут соревноваться по шести компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные работы», «Электроника», «Инженерная графика CAD» и «Прототипирование».

В 17:00 в Доме народов Урала (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33а) состоится презентация книги, посвященной жизни грузин на Урале и развитию Общества грузинской культуры «Руставелли». Мероприятие приурочено к 30-летию организации. Участниками станут члены общества, его основатели, а также представители других народов Среднего Урала.

Екатеринбург. Другие новости 31.05.18

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