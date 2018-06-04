4 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

04.06.2018, понедельник

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная событиям и тенденциям туристического рынка в сезон лето-2018. Игроки туристического рынка корректируют предложения на летний сезон в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России: в каких случаях переносится время и место прибытия чартерных рейсов? Много ли екатеринбуржцев решили уехать из города в период проведения матчей? Какие направления популярны? На эти и другие вопросы ответят: Максим Пузанков, президент Уральской ассоциации туризма; Михаил Мальцев, руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма.

В 11:00 в региональном исполкоме партии «Единая Россия» (Екатеринбург. ул. Розы Люксембург, 7, конференц-зал) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты гордумы на выборах в сентябре 2018 года. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий назовет победителей предварительного голосования и подведет итоги работы организационного комитета.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная началу приемной кампании в уральских вузах. В уральских вузах начинается борьба за абитуриентов: кого, технарей или гуманитариев, ожидают учебные заведения? Запрос на каких специалистов поступил от работодателей? Рассчитывать ли студентам на распределение после окончания учебы? На эти и другие вопросы ответят: Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК; Алексей Душин, ректор УГГУ; Яков Силин, ректор УРГЭУ; Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

15:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по развитию ядерной медицины в Свердловской области. Участники совещания, которое пройдет в резиденции губернатора (ул. Горького, 21-23), рассмотрят вопросы реализации мер по формированию конкурентоспособной и высокотехнологичной отрасли производства продукции для ядерной медицины, применении технологий ядерной медицины в Свердловской области и перспективах использования региональных разработок, о мерах поддержки отрасли на государственном уровне. В совещании примут участие члены кабинета министров Свердловской области, представители Минпромторга России. О проектах в сфере ядерной медицины расскажут представители АО «Русатом Хэлскэа», ООО «ПЭТ-Технолоджи».

Екатеринбург. Другие новости 03.06.18

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