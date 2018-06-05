5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

05.06.2018, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. В повестке – отчет губернатора Евгения Куйвашева о результатах деятельности свердловского правительства в 2017 году. Далее с докладом об исполнении бюджета региона за 2017 год выступят министр финансов Галина Кулаченко и председатель комитета заксобрания по бюджету Владимир Терешков. Всего в проекте повестки 26 вопросов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Главный вопрос повестки – «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбурга» (докладчик – Дмитрий Сергин). Также депутаты рассмотрят вопрос о текущем состоянии дел по созданию культурно-просветительного центра «Эрмитаж-Урал», о досрочном прекращении полномочий депутата Ильи Лобова и другие.

В 11:15 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур, посвященный объезду руководителями города Кировского района. В программе: нестационарные торговые объекты в центре города; рассмотрение архитектурной концепции нового зала Филармонии и реконструкции сада Вайнера; новые объекты жилой и коммерческой застройки в микрорайоне Комсомольском; проектирование велопешеходного маршрута вокруг озера Шарташ.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная внедрению в Свердловской области электронной ветеринарной сертификации. Меньше месяца осталось до внедрения «продуктового ЕГАИС» в России: какие местные производители попали под обязательную ветеринарную сертификацию продукции? Почему с 1 июля может последовать рост цен на продукты питания? Поможет ли новая мера очистить ритейл от фальсификата и контрафакта? На эти и другие вопросы ответят: Наталья Банникова, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области; Игорь Стрельцов, начальник отдела государственного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля-старший государственный ветеринарный инспектор Свердловской области; Андрей Князев, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства АПК и продовольствия Свердловской области; Михаил Копытов, председатель Союза животноводов Урала; Игорь Пехотин, председатель Союза предприятий по переработке молока в Свердловской области.

В 13:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению в Свердловской области памятных мероприятий к 100-летию гибели членов императорской семьи на Урале. Организаторы выставочного проекта, приуроченного к Царским дням на Урале, привезли в Екатеринбург редкие материалы о частной жизни императорской семьи и уникальные снимки: какие подробности они раскрывают? Какие проекты, связанные с историей Романовых, запускаются в ближайшее время? На эти и другие вопросы ответят: Анна Громова, председатель наблюдательного совета «Елисаветинского-Сергиевского просветительского общества»; Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Константин Капков, российский историк и писатель, автор книги «Царский выбор»; Наталья Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера; Рифат Гафифуллин, заместитель директора по научной работе государственного музея-заповедника «Павловск»; Мефодий, епископ Каменский и Алапаевский.

В 14:00 губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын запустят в работу вторую очередь цеха электролиза меди производительностью 160 тысяч тонн медных катодов в год на АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1). Автобус для СМИ отправляется в 12:00 от станции метро «Космонавтов» (в сторону Верхней Пышмы).

В 16:00 часов в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) начнет работу круглый стол «Лучшие практики взаимодействия НКО и власти в Екатеринбурге и Свердловской области». Мероприятие будет проходить в рамках проекта «Благотворительные гастроли».

В 17:00 в отеле «Онегин» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, зал «Форум») состоится вручение сертификатов об обучении английскому языку сотрудникам сферы гостеприимства Свердловской области.

В 20:00 в театре балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104) состоится премьера инклюзивного спектакля «Anima Chroma/Живые картины». Профессиональные актеры и их слепоглухие коллеги передадут на сцене историю рождения семи картин из коллекции Эрмитажа – «Танца» Анри Матисса, «Композиции №6» Василия Кандинского и других знаменитых полотен. Спектакль представлен в новой художественной форме и тесно переплетен с 3D-проекцией анимации, которую специально для проекта создал известный мультипликатор Александр Петров.

Екатеринбург. Другие новости 04.06.18

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