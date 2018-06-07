7 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

07.06.2018, четверг

В 09:30 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) откроется ежегодное совещание вузов – организаторов олимпиады студентов «Я – профессионал». В пленарном заседании примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. На совещании соберутся представители 20 вузов из разных регионов страны – от Владивостока до Нижнего Новгорода. Среди основных вопросов повестки: итоги первой олимпиады, новые направления проекта, а также методы повышения практико-ориентированности высшего образования в России. По окончании заседания, в 11:30 состоится брифинг, в котором примут участие Александр Шохин, Виктор Кокшаров и Ярослав Кузьминов.

В 10:00 в правительстве Свердловской области (Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж, конференц-зал) состоится торжественное открытие X Уральского конгресса по здоровому образу жизни. В мероприятии примут участие: заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Цветков, глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович. В 09:45 у конференц-зала состоится брифинг Андрея Цветкова и Мелиты Вуйнович. В мероприятиях конгресса примут участие более двух тысяч человек.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная работе промышленных предприятий в Свердловской области в условиях санкций. В России вступил в силу закон о контрсанкциях: повлияет ли он на деловые контакты уральского бизнеса? Как изменилась работа промышленных предприятий за время действия европейских и американских санкций? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты.

В 11:30 в офисе СКБ-банка в Екатеринбурге (ул. Куйбышева, 75, 4 этаж, конференц-зал) состоится презентация памятной купюра Банка России достоинством 100 рублей, посвященная чемпионату мира по футболу. Об уникальности новой купюры расскажет директор операционного департамента банка Лариса Ларионова.

В 12:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный объезду руководителями города Октябрьского района. В программе посещение микрорайона Кольцово, где рассматривается возможность строительства спортивного комплекса с бассейном и переноса памятника летчику Г.Я. Бахчиванджи. Затем комиссия посетит микрорайон Компрессорный, где будут обсуждаться планы по реконструкции здания бывшей школы для открытия под станцию детского технического творчества (ул. Латвийская, 20) и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной (ул. Латвийская, 35).

В 14:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд. Т-216) начнется открытая лекция ректора и основателя Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова «12 решений для нового образования». О человеческом капитале и его влиянии на развитие экономики, о том, совершит ли Россия в ближайшие годы технологический рывок расскажет спикер.

В 14:30 в Екатеринбурге состоится открытие спортивной площадки школы-интерната «Эверест» (ул. Цвиллинга, 14), которое посетят игроки ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев и Никита Трямкин и игрок ФК «Урал» Артем Фидлер.

В 15:00 в Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург, ул. 8 Марта 36) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. На торжественном мероприятии, где соберутся руководители территориальных управлений социальной политики и учреждений социального обслуживания Свердловской области, будут награждены победители регионального конкурса профессионального мастерства «Профессионал-2018».

Екатеринбург. Другие новости 07.06.18

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