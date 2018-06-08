8 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

В 10:00 в Екатеринбурге специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области приступят к обработке городского пруда от личинок комаров. Такая обработка производится в Екатеринбурге впервые и призвана предотвратить распространение насекомых в городе. О том, как, чем и с какой предполагаемой эффективностью будет вестись обработка, расскажет заведующая отделом центра Светлана Акулова. Не навредит ли обработка обитателям городского пруда и горожанам, разъяснит биолог Ирина Медведева.

В 11:00 в Екатеринбурге в Верх-Исетском районном суде (ул. Малышева, 2б) состоится первое заседание по иску бывшего депутата свердловского заксобрания Армена Карапетяна, оспаривающего решение о лишении его мандата.

В 11:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11) полпред Игорь Холманских вручит государственные награды жителям УрФО.

В 11:00 в Екатеринбурге на площадке технопарка «Университетский» (ул. Конструкторов, 5) состоится кастинг второго сезона интеллектуального шоу «Идея на миллион» телеканала НТВ. Участие в отборе примут порядка 30 уральских технологичных компаний, имеющих прорывные разработки. В частности, в Екатеринбурге новаторы представят гель для коррекции возрастных, трофических, травматических и иных повреждений кожи, изготовленный на основе стволовых клеток; программно-аппаратный комплекс для восстановления мышечной активности и мелкой моторики после ишемического инсульта и черепно-мозговых травм; автомобильную систему ночного видения с дальностью обзора 250-1500 метров и другие проекты.

В 11:30 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а) состоится генеральный прогон «Летнего Гала». После репетиции на вопросы журналистов ответят прима Мариинского театра Олеся Новикова и премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов.Работу пермской труппы представит худрук Алексей Мирошниченко. Премьера пройдет в этот же день в 18:30.

В 11:30 в отеле Pine Creek Golf Resort (с. Кашино, Сысертский район) состоится презентация авторского путеводителя по Екатеринбургу от Владимира Шахрина (отъезд из Екатеринбурга от станции метро «Ботаническая» в 10:30).

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 474) состоится заседание городской избирательной комиссии. Члены горизбиркома обсудят ряд вопросов по подготовке и проведению выборов депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва.

В 15:00 в Екатеринбурге в ДК «Елизаветинский (ул. Бисертская, 14) начнется торжественный вечер, посвященный празднованию 75-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Жителей района поздравят творческие коллективы и руководители Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 07.06.18

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