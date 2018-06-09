9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

09.06.2018, суббота

В 14:00 в селе Кашино (Сысертский ГО, сбор по адресу: ул. Северная, 2а) на Ильинском городском пруду спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проведут практическое занятие по отработке способов спасения людей на воде и оказанию первой помощи утопающим. Спасение будет производиться вплавь, с буксировкой «утопающего» на берег, с борта спасательного катера, а также с помощью подачи индивидуальных спасательных средств – конца Александрова и спасательного круга.

В 16:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48, малая сцена) состоится показ итогового спектакля «Дикий» летней театральной лаборатории ArtStart! – городского театрального лагеря для школьников и подростков.

Екатеринбург. Другие новости 08.06.18

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