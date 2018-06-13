13 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

13.06.2018, среда

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного академического малого театра. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, представитель Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Руслан Курбатов, заместитель генерального директора Малого театра Петр Лукошков и артисты Малого театра Людмила Полякова, Ирина Муравьева и Карина Саханенко расскажут о федеральной программе «Большие гастроли» и о спектакле «Женитьба» в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. Спектакль будет показан екатеринбургской публике 13 и 14 июня на сцене Дворца молодежи в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 301, зал заседаний) пройдут общественные слушания «Проблемы введения административной ответственности за оставление транспортных средств на газонах». К участию в мероприятии приглашены представители Государственной думы и Совета Федерации, Законодательного собрания Свердловской области, Свердловского областного суда, органов государственной власти Свердловской области, администрации Екатеринбурга, органов территориального общественного самоуправления, общественных организаций, экспертного сообщества.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого производства в особой экономической зоне «Титановая долина». В единственной на Урале в особой экономической зоне «Титановая долина» после семи лет строительства запускается первый завод: какой эффект для экономики даст первый резидент? Какие еще производства готовятся к открытию в Верхней Салде до конца года? На эти и другие вопросы ответят: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Владимир Колотвинов, главный нейрохирург Екатеринбурга, Свердловской области и УрФО; Артемий Кызласов, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина»; Евгений Дорнбуш, исполнительный директор «Зибус».

В 15:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная созданию Уральской электронной таможни. Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора расскажет, как будет построена работа нового ведомства, пояснит, как изменится работа таможен в регионах Урала, перечислит преимущества новой системы таможенного контроля и для таможенников, и для бизнеса.

В 15:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится брифинг-открытие выставочно-просветительского проекта «Дни конструктивизма на Урале». Дни конструктивизма на Урале» накануне Чемпионата мира по футболу покажут, с чего начиналась история главных спортивных локаций Екатеринбурга: как спартакиада Кузбасса и Урала изменила город 86 лет назад? Как памятники авангарда того времени отметились в спортивной хронике? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Рябинин, начальник Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области; Никита Сучков, куратор выставки «Дни конструктивизма на Урале»; Ольга Никоян, заведующая отделом публикации и использования архивных документов Государственного архива Свердловской области; Елена Штубова, директор Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ; Айрат Багаутдинов, автор проекта «Москва глазами инженера». Программа мероприятия: 15:00-15:40 – брифинг-открытие «Дней конструктивизма на Урале»; 15:40-16:00 – кураторская экскурсия по выставке для журналистов; 16:00 – официальное открытие «Дней конструктивизма на Урале».

В 19:00 в клубе EverJazz (Екатеринбург, улица Тургенева 22) пройдут дебаты, по итогам которых будет названа тройка, ведущая список «Яблока» на выборы в Екатеринбургскую городскую думу в сентябре 2018 года.

Екатеринбург. Другие новости 12.06.18

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