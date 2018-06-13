Дополнение к анонсам

В 15:00 в Екатеринбурге в пресс-центре Чемпионата мира по футболу – 2018 (ул. Клары Цеткин, 1) состоится брифинг «Готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018». Участники: заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт; председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Екатеринбург. Другие новости 13.06.18

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