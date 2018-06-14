14 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

14.06.2018, четверг

В 10:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится конференция «Конституционные права и свободы человека и гражданина: проблемы регулирования и защиты», посвященная 100-летию принятия Конституции РСФСР и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации. Организаторы конференции – уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Участие в работе конференции примут первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, представители органов государственной власти, институтов гражданского общества, образовательных организаций, уполномоченные по правам человека в субъектах УрФО. С докладами выступят председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, заведующий кафедрой конституционного права Уральского государственного юридического университета Марат Саликов, председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова. По итогам конференции в 13:00 запланирован пресс-подход с участием Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Депутаты обсудят внесение изменений в бюджет города на 2018 год.

10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 3В) состоится предварительное заседание по иску юриста Валерия Андреева, требующего сохранить прямые выборы мэра Екатеринбурга. Список ответчиков расширен: кроме регионального парламента к делу будет привлечен губернатор Евгений Куйвашев. Судья Максим Старков.

В 12:00 в Екатеринбурге на улице Вайнера (между ТЦ «Пассаж» и ТЦ «Успенский») откроется один из 15-ти информационных пунктов, которые будут работать в Екатеринбурге в дни чемпионата мира по футболу. Начальник Информационной службы Мария Суетина расскажет, какую информацию можно будет получить здесь и в колл-центре. На открытии информационного пункта будут представлены гиды болельщика по Екатеринбургу на русском и нескольких иностранных языках, выпущенные специально к ЧМ.

В 12:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, книжный магазин «Пиотровский») состоится презентация книги председателя комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова «Античное право. Очерки истории».

В 14:00 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) состоится обсуждение перспектив расширения поставок продукции свердловских производителей в интересах группы «Интер РАО» – совещание специалистов группы с представителями 30 свердловских предприятий, на котором будут рассмотрены итоги сотрудничества в 2017 году и перспективные планы взаимодействия. В 13:30 состоится пресс-подход с участием руководителя направления технического развития группы «Интер РАО» Антона Веренина и министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

В 16:00 в международном центре искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8) состоится торжественное открытие новой экспозиции. Посетители смогут увидеть работы великих мастеров – от монументальной живописи до современного искусства. В частности на выставке будут представлены 35 исторических полотен Павла Рыженко из серии «Исторический реализм»; уникальные работы одного из лучших камнерезов России Алексея Антонова; коллекция первого в России самородного золота и многое другое. Планируется, что в открытии примет участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

В 17:00 в Екатеринбурге в фан-зоне Центрального парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского (ул. Мичурина, 230) начнется фестиваль болельщиков. Для горожан и гостей города подготовлена развлекательная программа, выступит группа «Чайф». В 20:00 начнется трансляция матча-открытия чемпионата мира по футболу, сборная России встретится со сборной Саудовской Аравии.

Екатеринбург. Другие новости 13.06.18

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