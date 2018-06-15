15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

15.06.2018, пятница

В 11:20 в школе № 154 Екатеринбурга (ул. Денисова-Уральского, 3) состоится заседание городской оздоровительной комиссии. Специалисты дадут оценку работающему здесь городскому лагерю. Ход оздоровительной кампании в целом прокомментирует заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. Затем комиссия отправится в загородный оздоровительный лагерь «Красная гвоздика» в Сысерти, где также проинспектирует процесс оздоровления детей.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная успехам выпускников уральского образовательного центра «Золотое сечение». Директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Елена Короткова, руководитель направления IT-проектов Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Алексей Безель, директор по развитию научно-производственного объединения «Сапфир» Кирилл Збыковский и выпускники образовательного центра «Золотое сечение» Полина Скалкина и Станислав Ильин расскажут о конкурсной борьбе и первом опыте работы с инвесторами. В рамках пресс-конференции будут представлены образовательные программы летних смен 2018 года: «Биология и медицина» (июль) и «Промышленные вызовы Урала» (август).

В 15:00 в центре культуры «Эльмаш» (Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 22) начнется городской фестиваль «Быть здоровым – это круто!», организованный комитетом по молодёжной политике администрации Екатеринбурга. Городские волонтерские отряды представят акции и проекты, связанные с пропагандой здорового образа жизни.

В 17:00 на стадионе «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5) состоится матч Чемпионата мира по футболу – 2018 между сборными Египта и Уругвая.

Екатеринбург. Другие новости 14.06.18

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