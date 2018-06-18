18 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

18.06.2018, понедельник

В 12:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится открытие Больших ремесленных мастерских – в рамках культурной программы ЧМ-2018. Планируется, что участие в церемонии открытия примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Большие ремесленные мастерские познакомят посетителей с традиционными для Среднего Урала народными художественными промыслами и ремеслами. Лучшие мастера-ремесленники Свердловской области проведут мастер-классы по урало-сибирской росписи, художественной обработке бересты, кружевоплетению на коклюшках, лозоплетению, резьбе по дереву, ручному ткачеству и гончарному искусству, на которых каждому гостю будет предоставлена возможность погрузиться в таинство создания неповторимых произведений народного искусства. Мастерские будут работать до 23 июня.

В 12:00 в загородном центре «Таватуй» состоится пресс-тур, посвященный подведению итогов первой смены: дети представят свои достижения и проекты. Также состоится презентация учебного корпуса, реконструированного и оснащенного инновационным оборудованием. Здесь появились современные учебные классы, восемь лабораторий для занятий по направлениям: техника, экология, медиа, центр патентного поиска и защиты интеллектуальной собственности. Участие в мероприятии примет министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов.

В 14:00 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. С профессиональным праздником медиков поздравит и вручит государственные награды губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Екатеринбург. Другие новости 17.06.18

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