19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

19.06.2018, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. По вопросам «О назначении выборов депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва» и «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга» выступит председатель горизбиркома Илья Захаров. По вопросу «О внесении изменений в регламент Екатеринбургской городской думы» выступит врио главы города – председателя думы Виктор Тестов.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, зал 2В) состоится слушание по иску прокуратуры к депутатам гордумы Екатеринбурга Михаилу Гаранину и Владимиру Смирнову по поводу их деклараций о доходах и имуществе.

В 10:00 на базе детско-юношеской спортивной школы №2 «Межшкольный стадион» (Екатеринбург, бульвар Денисова-Уральского, 3а) состоится торжественное открытие финала спартакиады городских оздоровительных лагерей. На соревнованиях встретятся восемь команд, сформированных в каждом из районов города.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с оформлениями ОСАГО и нововведениям в тарифах. Руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов, представитель комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Дмитрий Ларионов и директор филиала страховой компании в Екатеринбурге Иван Косьмин расскажут о ситуации с оформлением автостраховок, об изменении тарифов ОСАГО для опытных и молодых водителей, обсудят расширение коридора базового тарифа для легковых авто физических лиц, обозначат тех, для кого тариф будет снижен, а также расскажут о последствиях реформирования коэффициента бонус-малус.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная тенденциями трудовой мобильности и миграции в Свердловской области. Рынок труда на Урале ощущает нехватку профильных специалистов в отдельных крупных и малых городах: возможно ли закрыть спрос на вакансии через релокацию и переобучение сотрудников? Что тормозит трудовую мобильность? Какие действия планируют предпринимать власть и участники рынка труда, чтобы преодолеть территориальный дисбаланс? На эти и другие вопросы ответят: Наталия Бордюгова, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области; Татьяна Гладкова, заместитель министра экономики Свердловской области; Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.

В 11:00 часов от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур «Стенография-2018. Лучшее». Сопровождать пресс-тур будут директор МКУ «Столица Урала» Мария Ермакова и сооснователь агентства Streetart Евгений Фатеев.

В 11:00 на территории спортивного комплекса «Гора Белая» состоится II этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций. Участие в фестивале примут обучающиеся образовательных организаций в возрастной группе 11-15 лет.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 15:00 в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге (ул. Мичурина, 230) начнет работу фан-зона, здесь пройдет развлекательная программа для всей семьи с конкурсами на футбольную тематику. В 17:00 а большом экране можно будет посмотреть матч сборных Колумбии и Японии, а в 20:00 – матч сборных Польши и Сенегала. В 21:45 на сцене фан-зоны начнется концерт Уральского русского народного хора, предваряющий матч футбольных сборных России и Египта, который начнется в 23:00.

В 15:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится открытие экспозиции «Керчь – самый древний город России» – нового выставочного проекта, посвященного древней истории и археологическим памятникам Республики Крым. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В 16:00 в духовно-просветительском центре «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8) состоится церемония вручения писем общественного признания «Спасибо!» за добрые дела и награждения победителей фотоконкурса. В этот раз лауреатами общественного признания стали руководители общественных организаций, известные артисты, художники и др.

В 17:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) состоится пресс-подход по итогам заседания политсовета Свердловского отделения партии «Единая Россия», на котором определят дату выдвижения своих кандидатов по итогам предварительного голосования на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.

С 18:00 до 24:00 в музеях Екатеринбурга пройдет акция «Футбольная ночь музеев», призванная познакомить с историей и культурой уральского региона гостей Екатеринбурга, посетивших столицу Среднего Урала в рамках проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Екатеринбург. Другие новости 18.06.18

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