20 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

20.06.2018, среда

В 09:30 в Екатеринбурге у памятника Малышеву, на набережной Исети, начнется объезд специалистами по молодежной политике администрации города и районов мест, где работают трудовые отряды подростков. Комиссия посетит Ленинский район, где ребята работают на благоустройстве набережной; Орджоникидзевский район, где подростки благоустраивают корт (ул. Стачек, 19а), и Кировский район, где при участии подростковых трудовых бригад ведется благоустройство территории клуба (ул. Бетонщиков, 6а). Комиссию возглавит заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный модернизации детских садов в рамках краудсорсинг-проекта «Мой детский сад». В программе посещение детских садов № 222 и №152. Экскурсию проведет руководитель краудсорсинг-проекта «Мой детский сад» и заведующая ДОУ № 349 Вера Власова. Пресс-тур рассчитан на 2 часа.

В российских вузах стартует приемная кампания. В 11:00 в Горном университете (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30) начнется торжественное мероприятие для абитуриентов.

В 11:00 в Храме-на-Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10) представителям средств массовой информации будет представлена «Царская комната» – благоукрашенный по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к Царским дням алтарь придела в честь святых Царственных страстотерпцев, который возведен на месте убийства царской семьи. О новом оформлении алтаря, работах, проведенных в нем в течение последнего года, расскажет старший священник Храма-памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло.

В 11:00 в Екатеринбурге (Сиреневый бульвар, 6, к. 321) в рамках единого дня регистрации проектов на всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» уральские волонтеры получат последнюю возможность зарегистрировать свои проекты на конкурс.

В 11:00 в парикмахерской Big Bro в Екатеринбурге (ул. Мельникова, 27, вход со стороны «Екатеринбург Арены» по ул. Крылова) состоится благотворительная акция «Стрижки детям!». Гостями и участниками праздника будут воспитанники из структурного подразделения «Детский дом № 1» Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа. Организаторы акции – члены Молодежного правительства Свердловской области – решили разнообразить культурно-досуговое время детей, подготовить мальчишек к поездке в лагерь, сделав индивидуальные стрижки. Детей ждут встречи с веселыми аниматорами, памятные фото.

В 11:00 правительство Свердловской области организует пресс-тур на фабрику игрушек, где производятся детские конструкторы, мыльные пузыри, собираются велосипеды и прочее (п. Большой Исток, ул. Пушкина, 2а). О перспективах импортозамещения в индустрии детских товаров расскажут: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, заместитель директора ООО «Соломон» Андрей Кузнецов.

В 11:00 в поселке Верхнее Дуброво (встреча по адресу: ул. Рассветная, 17) состоится тренировка лошадей, которые примут участие в скачках на областном Сабантуе.

В 12:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет вынесено решение по иску о признании незаконным завещания, из-за которого ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева осталась без жилья.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная презентации системы навигации по площадкам международного фестиваля «Уральская ночь музыки». Международный фестиваль «Уральская ночь музыки» впервые запускает специальную систему навигации по своим ста сценам: как подготовиться и составить маршрут под свой вкус с помощью мобильного приложения и телеграм-бота? Как навигация адаптирована для англоговорящих гостей? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, директор фестиваля «Уральская ночь музыки»; Сергей Анчутин руководитель студии Double Tap – команды разработчиков мобильного приложения «Уральской ночи музыки»; Дмитрий Трофимов, главный иллюстратор авторской карты «Уральской ночи музыки», креативное брендинговое агентство «Дикий Филин»; Сергей Быстрецких, руководитель агентства переводов TransLit.

С 12:45 до 13:00 в Свердловской государственной филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а) в рамках культурной программы чемпионата мира пройдет открытая репетиция авторского концерта композитора Кшиштофа Пендерецкого – он будет дирижировать Уральским филармоническим оркестром и Симфоническим хором. С 13:00 до 13:30 состоится пресс-подход Пендерецкого. Концерт состоится в 18:30.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) пройдет книжный матч «Футбольная орбита». Во время проведения ЧМ по футболу незрячие расскажут, как они играют в эту самую популярную спортивную игру на планете, кто такой спортсмен-ведущий, какие звезды параспорта живут на Урале, и поведают секреты о путешествиях в темноте.

В 14:10 в аэропорт Кольцово прибудет рейс с болельщиками из Перу.

В 15:00 в Екатеринбурге откроется фан-зона чемпионата мира по футболу в ЦПКиО им. Маяковского. На центральной сцене будет организована развлекательная программа с участием аниматоров и творческих коллективов. В 17:00 часов на большом экране будет транслироваться матч сборных Португалии и Марокко, в 20:00 – сборных Уругвая и Саудовской Аравии, в 23:00 – Ирана и Испании. В перерывах между трансляциями болельщиков ждут футбольные конкурсы и соревнования.

Екатеринбург. Другие новости 19.06.18

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