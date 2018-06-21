21 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

21.06.2018, четверг

В 11:00 в племенном питомнике ГУФСИН на базе колонии-поселения № 66 (Первоуральский городской округ, д. Старые Решеты) отметят День кинолога – состоится передача щенков в учреждения пенитенциарной системы Среднего Урала. В питомнике содержатся племенные собаки служебных пород немецкие, кавказские, среднеазиатские овчарки.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 15:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Санкт-Петербург, посвященная презентации сборника лекций ведущих историков двух столиц «Петроград.1917. Исторический календарь» и проекту «Россия. 1918. Поступь революции». В Екатеринбурге в пресс-конференции примет участие заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин. Об очередном этапе реализации проектов к 100-летию русской революции и программе лекций российских ученых расскажут автор и куратор проектов, ответственный редактор сборника Юлия Кантор, научный руководитель Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, профессор СПбГУ и Санкт-Петербургской духовной академии Сергей Фирсов, ученый секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ирина Карпенко.

В 15:00 в Уральском центре народного искусства (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23) состоится презентация проекта «Культурная среда», в рамках которого проводится благоустройство территории вокруг здания ДК Лаврова, которое отметит в этом году 50-летие. Молодые художники создали здесь большое живописное полотно с элементами русской народной культуры. О проекте расскажут автор эскиза студентка 2 курса Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра Анастасия Тумакова, руководитель отдела рекламы и PR Уральского центра народного искусства Иван Зыков и директор Уральского центра народного искусства Марина Боровкова.

В 15:00 в Екатеринбурге откроется фан-зона чемпионата мира по футболу в ЦПКиО им. Маяковского. В 17:00 будет показан матч Дания – Австралия. В 18:45 на встречу с болельщиками придут игроки футбольного клуба «Урал». В 20:00 начнется трансляция матча между сборными Франции и Перу, который пройдет на «Екатеринбург Арене». В 21:45 запланирован концерт кавер-группы «Нефть». В 23:00 начнется трансляция матча Аргентина – Хорватия. Закончит работу фан-зона в 01:00.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание городской избирательной комиссии, на котором будут обсуждаться текущие вопросы по подготовке и проведению выборов депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва.

В 18:30 в галерее Ural Vision Gallery (ул. Шейнкмана, 10) кандидат исторических наук Дмитрий Победаш прочтет бесплатную лекцию «Заклятые друзья: как США открыли для России индийский ядерный рынок». Лектор расскажет, как получилось, что односторонние действия США на индийском ядерном рынке привели к несомненной выгоде для России.

В 19:00 в Литературном квартале Екатеринбурга стартует восьмой музыкальный фестиваль Open Air Fest. На открытии группа «Изумруд» представит свою знаменитую программу «КаверZы», в которую вошли хиты Элвиса Пресли, Beatles, Queen, Nirvana, Muse, WhiteStripes, Radiohead.

Екатеринбург. Другие новости 20.06.18

Звезды сборной Франции провели тренировку на поле «ЕКатеринбург Арены» (ФОТО). / В заявочном комитете «Экспо-2025» сменили руководителя. / Тренер Франции высказался о «странных» трибунах «Екатеринбург Арены». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»