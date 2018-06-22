22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

22.06.2018, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабинета министров. Главная тема повестки – создание условий для улучшения инвестиционного климата в регионе. С основным докладом выступит первый заместитель губернатора Алексей Орлов, а также руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Игорь Цыганаш, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, глава администрации городского округа Верхняя Пышма. Также члены областного кабинета министров рассмотрят три десятка постановлений, предполагающих совершенствование работы в образовании, социальной политике, промышленности, АПК, спорте и других сферах жизни и деятельности региона.

В 10:00 в Екатеринбурге на трамвайной остановке «Дворец молодежи» начнет работу второе в городе табло, информирующее пассажиров общественного транспорта о времени прибытия трамваев и автобусов. Заместитель директора городского Центра организации движения Евгений Евсеев расскажет о графике запуска и расположении других подобных табло на остановках общественного транспорта в Екатеринбурге.

В 10:00 рабочая группа смотра-конкурса городских лагерей Екатеринбурга с дневным пребыванием детей начнет объезд школ, принимающих участие в конкурсе. Комиссию возглавит начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева. Рабочая группа посетит профильные отряды Детской хоровой школы № 2 (Теплоходный проезд, 6) и молодежный центр «Б-6» при школе № 150 (ул. 40 лет Комсомола, 22а).

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная анализу цен на топливо экспертами Свердловского УФАС. В пресс-конференции примет участие заместитель руководителя Свердловского УФАС России Екатерина Воробьева. Свердловское УФАС России проверило факты повышения цен на топливо в регионе: есть ли основания для мер административной ответственности? Почему стоимость топлива перестала быть стабильной? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в городе Заречном на спасательной станции (ул. Клары Цеткин) в рамках профилактической акции «Вода – безопасная территория» сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) начнут рейд на Белоярском водохранилище.

В Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В 12:00 часов на Широкореченском мемориале состоится возложение цветов к могиле воинов, умерших в госпиталях Екатеринбурга. В возложении примут участие руководители города Екатеринбурга и Свердловской области, в том числе губернатор Евгений Куйвашев. Также в мероприятии примут участие семьи из Бишкека (Киргизия), Москвы и Екатеринбурга, чьи родственники считались без вести пропавшими, но были обнаружены в ходе архивной работы поисковиками Свердловской областной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение».

В 13:00 на площади у Свердловского академического театра драмы (Октябрьская площадь, 2) будет проведено памятное мероприятие, в котором примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти региона, кадеты, курсанты военных училищ, а также учащихся общеобразовательных школ. У театра будет организована выставка портретов ветеранов ВОВ, героев России художника Владимира Заплатина, а также выставка музея ВДВ «Крылатая гвардия». В ходе акции участники мероприятия прикрепят 1418 колокольчиков (по количеству дней Великой Отечественной войны) к георгиевским ленточкам на ветках деревьев в березовой аллее на прилегающей к Верх-Исетскому пруду территории Октябрьской площади. В программе мероприятия – выступления творческих коллективов, которые будут сопровождаться тематическим видеорядом, а также традиционный спуск на воду венка и цветов в память о погибших на фронтах, умерших в послевоенные годы.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Дню памяти и скорби, а также обсуждению проблем и задач патриотического воспитания современных детей и подростков. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель Алексей Петрухин, директор музея военной техники УГМК Александр Емельянов и доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов расскажут о структуре патриотического воспитания в Свердловской области, влиянии кинематографа и компьютерных игр на патриотическое воспитание, а также обсудят формирование национального самосознания с психологической точки зрения. Во время пресс-конференции кинопродюсер Алексей Петрухин представит новый российский фильм «Прощаться не будем» о событиях октября 1941 года.

В 15:00 в ЦПКиО им. Маяковского (Екатеринбург, ул. Мичурина, 230) продолжит работу фан-зона чемпионата мира по футболу. В 17:00 начнется трансляция матча сборных Бразилии и Коста-Рики, 20:00 – сборных Нигерии и Исландии, в 23:00 – сборных Сербии и Швейцарии.

В 22:00 в Екатеринбурге у Главпочтамта (пр. Ленина, 39) начнется гражданская акция «Свеча памяти», участниками которой станут более 4 тысяч человек. Свердловчане со свечами в руках пройдут по пешеходной зоне вдоль проспекта Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года, а по окончании шествия на площади 1905 года выстроятся в слово «Помним».

Екатеринбург. Другие новости 21.06.18

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