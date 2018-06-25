25 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

25.06.2018, понедельник

В 12:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого в России выездного лагеря для музыкантов в пансионате «Зеленый мыс» в 80 км от Екатеринбурга. Спикеры пресс-конференции: Удо Дамен – художественный руководитель и управляющий директор Поп-академии Баден-Вюртемберга, вице-президент Музыкального совета Германии (Конфедерации музыкальных объединений Германии); Евгений Горенбург – директор фестиваля Ural Music Night; Екатерина Руденко – PR-директор «Галамарта»; Наталия Шмелькова – руководитель проекта Ural Music Camp.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится пресс-конференция «Екатеринбург молодежный», посвященная Дню молодежи. Председатель комитета по молодежной политике администрации города Анна Батенькова и начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Юлия Касимова расскажут о муниципальных молодежных программах, реализуемых в Екатеринбурге, об инициативах, с которыми приходят молодые люди в администрацию города и их участии в пропаганде здорового образа жизни в уральской столице. Спикеры также расскажут о площадках народных гуляний и событиях, которые ожидают горожан в День молодежи 30 июня.

В 14:00 часов в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится круглый стол «Включение памятников Екатеринбурга эпохи конструктивизма в список всемирного наследия ЮНЕСКО», организованный МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия». Участники мероприятия обсудят порядок выдвижения потенциальных объектов всемирного наследия, плюсы и минусы включения объектов культурного наследия в список ЮНЕСКО и расскажут, какие памятники могут войти в этот список.

14:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 3В) состоится рассмотрение по существу иска юриста Валерия Андреева, требующего сохранить прямые выборы мэра Екатеринбурга. Судья Максим Старков.

С 16:00 до 19:00 в Свердловской областной межнациональной библиотеке (Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28) в рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года состоится Фестиваль национальной кухни народов Урала (Festival of Ural Ethnic Cuisines). Гостей ожидает выставка и дегустация блюд национальной кухни народов Урала, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов и ремесел народов Среднего Урала и книг, посвященных кулинарии и национальной кухне народов России. В программе концерт национальной музыки и песен народов Урала.

Екатеринбург. Другие новости 24.06.18

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