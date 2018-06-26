26 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

26.06.2018, вторник

В 09:40 у входа в здание Законодательного собрания Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10), перед началом заседания, состоится пресс-подход депутатов фракции «Справедливая Россия». Они прокомментируют проект постановления ЗССО «Об обращении Законодательного собрания Свердловской области в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации об увеличении пенсионного возраста».

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная усовершенствованию системы контроля над строительством зданий в российских регионах. Свердловская область вводит новую систему контроля над строительством зданий: как она поможет снизить риски пожаров? За счет чего повысится безопасность эксплуатации новых торговых центров и жилых домов? Какие изменения это повлечет на рынке кабельной продукции? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Волков, министр строительства и инфраструктуры Свердловской области; Светлана Михеева, руководитель Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта; Алексей Веселов, государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору; Владимир Кашкин, координатор федерального проекта «Кабель без опасности»; Юрий Чумерин, директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области.

В 13:00 во дворике возле Водонапорной башни в Историческом сквере Екатеринбурга состоится пресс-конференция «Карта гостя» запущена! Что дальше?». Участники пресс-конференции: заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин; директор Музея истории Екатеринбурга, оператора проекта «Карта гостя», Сергей Каменский; генеральный директор ОАО «Информационная сеть», технического оператора проекта «Карта гостя», Павел Ведерников; ресторатор, совладелец заведений – участников проекта «Карта гостя» Евгений Кексин. Сергей Каменский после пресс-конференции проведет экскурсию для журналистов по башне и расскажет о планах Музея истории Екатеринбурга по ее возрождению.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. С докладом о внесении изменений в правила благоустройства города выступит глава профильного комитета администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

В 19:00 в Свердловском музыкальном училище имени П.И. Чайковского (ул. Первомайская, 22, концертный зал имени И.З. Маклецкого) состоится второй благотворительный концерт из серии «Яркие краски жизни», все средства от которого будут направлены на лечение екатеринбургского дизайнера Анны Шаломовой (в марте 2018 года Анне поставили диагноз «низкодифференцированная аденокарцинома IV стадии»).

Екатеринбург. Другие новости 25.06.18

«Мы удивим вас больше, чем перуанцы», – в Екатеринбург прибыла сборная Мексики и ее болельщики (ФОТО). / Все равно в 1/8: как болел за сборную Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО). / На фестиваль кухни народов Урала приехали 2 десятка иностранцев (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»