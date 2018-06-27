27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

27.06.2018, среда

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня молодежи в Свердловской области. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова, председатель Молодежного правительства Свердловской области Евгений Кожухов и председатель Молодежного парламента Свердловской области Станислав Масоров расскажут о ходе реализации молодежной политики в регионе, о программе празднования Дня молодежи, а также обсудят наиболее актуальные сферы деятельности современной уральской молодежи. Во время пресс-конференции состоится церемония вручения благодарственных писем общественным активистам от Федерального агентства по делам молодежи. День молодёжи России официально отмечается 27 июня.

В 11:30 в Центре культуры и досуга Красноуфимска (ул. Советская, 2) уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх проведут совместный областной проект «День правозащитника» в Красноуфимском районе. В программе: посещение детских загородных оздоровительных лагерей, Центра помощи семье и детям Красноуфимска и Красноуфимского района, встречи с сотрудниками территориальной комиссии Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав, прием граждан, встречи с предпринимателями.

В 11:40 в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35, 2 этаж, холл) состоится брифинг губернатора Евгения Куйвашева и чрезвычайного и полномочного посла Швеции в РФ Петера Эриксона о перспективах развития отношений Свердловской области и Швеции. Петер Эриксон прибыл в Свердловскую область с рабочей поездкой для обсуждения деталей проведения Дней Швеции на Урале, которые состоятся этой осенью, и для посещения футбольного матча Мексика – Швеция 27 июня на «Екатерин6ург Арене» в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

14:30 в некоммерческой организации «Благое дело» (рабочий поселок Верх-Нейвинский, ул. Просвещения, 51а) люди с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-классы в швейной, деревообрабатывающей, свечной и других мастерских. Учениками и зрителями станут ученые, специалисты-практики, работники культуры из России, Армении, Грузии, Норвегии и Киргизии, которые приехали в «Благое дело» для обмена опытом. Развитие инклюзивного общества, социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья и опыт региона обсудит с гостями вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

В 19:00 на стадионе «Екатеринбург Арена» начнется матч между сборными Мексики и Швеции в рамках Чемпионата мира по футболу – 2018.

Екатеринбург. Другие новости 26.06.18

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