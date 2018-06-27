Дополнение к анонсам

В 12:00 в Доме книги (Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12) под председательством заместителя главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова пройдет заседание координационного совета программы «Екатеринбургское качество». Магазин представил свою заявку на получение городского знака качества и комиссия, после знакомства с ассортиментом и организацией работы предприятия, примет решение о его присуждении.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится торжественная церемония вручения премии главы администрации города пяти молодым горожанам, проекты которых победили в грантовом конкурсе, организованном комитетом по молодежной политике. Мероприятие приурочено к празднованию Дня молодежи, отмечаемом в этот день.

Екатеринбург. Другие новости 27.06.18

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