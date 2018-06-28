28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

28.06.2018, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина, главной темой которого станет реализация приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства. С основным докладом выступит министр инвестиций и развития Виктория Казакова, содокладчики – управляющий директор ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» Андрей Волвенкин и генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» – управляющей организации ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Дмитрий Буданов расскажут о ходе реализации проекта «Прокатный комплекс» и концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области. Также на заседании рассмотрят три десятка постановлений, предполагающих совершенствование работы в образовании, промышленности, социальной политике, спорте и других сферах жизни и деятельности региона.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная презентации городских проектов для социального хакатона на Урале. Жители Екатеринбурга в рамках первого социального хакатона запустят с нуля десять городских некоммерческих веб-сервисов: оцифрованный конструктивизм, карты деревьев и карта воспоминаний горожан – какие еще идеи для жизни Екатеринбурга уже в работе у организаторов и участников? Как попасть в команду авторов и разработчиков? На эти и другие вопросы ответят: Марат Нуриев, генеральный директор технопарка высоких технологий «Университетский»; Анна Пенкина, руководитель проектов «Уральского клуба нового образования», организатор хакатона; Владимир Рыбалко, разработчик геоинформационных систем, эксперт хакатона; Полина Иванова, куратор арх-группы Podelniki, автор «Карты воспоминаний».

В 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, конференц-зал) глава региона Евгений Куйвашев примет участие в торжественной церемонии чествования выпускников школ, набравших высший балл по итогам единого государственного экзамена. 60 отличникам учебы будут вручены благодарственные письма и памятные подарки.

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301, зал заседаний) состоится общественная экспертиза проекта федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

В 12:00 часов в Ленинском районе Екатеринбурга состоится «Битва косилок». На газон, расположенный возле здания по адресу: Фурманова, 127, выйдут: трактор с навесным оборудованием, косилка-тележка и косильщик с бензокосой, которым предстоит за равный промежуток времени выкосить участок газона. Специалист службы благоустройства прокомментирует особенности применения всех видов техники при кошении газонов в городе и расскажет об экологической составляющей работы по выкашиванию травы на территории города.

В 12:00 в Уральском государственном горном университете (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Царский зал) пройдет торжественная церемония вручения красных дипломов. Отличников учебы поздравят и.о. ректора УГГУ Алексей Душин, деканы и почетные гости из числа выпускников УГГУ: врио главы Екатеринбурга – председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов и экс-глава Орджоникидзевского района, генеральный директор ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы» Олег Лефтон.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная предварительными итогам проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу по оценке участников рынка. Екатеринбург принимает четвертый матч Чемпионата мира по футболу-2018: как с наплывом туристов справились рестораны, отели, банки? Каким увидели Екатеринбург российские и иностранные болельщики? На эти и другие вопросы ответят: Тамара Клишина, член правления Клуба отельеров Екатеринбурга; Владимир Олькиницкий, идеолог современной уральской кухни, шеф-повар, ресторатор; Александр Кравцов, директор департамента операций на финансовых рынках СКБ-банка; Татьяна Мосунова, представитель Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера.

В 15:00 олимпийский чемпион по биатлону, посол Екатеринбурга – города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Антон Шипулин откроет новую современную спортивную площадку на территории школы-интерната №6 в Екатеринбурге (ул. Дарвина, 4). Для учеников школы пройдет мастер-класс от лидеров workout-движения. А после ребята сами примут участие в эстафете. Завершится мероприятие фото- и автограф-сессией Антона Шипулина.

В 17:00 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится выпускной вечер лицея № 130. Поздравить выпускников и их родителей с окончанием школы придет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Екатеринбург. Другие новости 27.06.18

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