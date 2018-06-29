29 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

29.06.2018, пятница

В 08:30 на территории ЖК «Макаровский квартал» (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58) пройдут конкурсы профмастерства «Строймастер-2018» и «Славим человека труда». В торжественной церемонии открытия конкурса примут участие: министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков; заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев; координатор ассоциации «Национальное объединение строителей» по УрФО Сергей Лекомцев; генеральный директор АО «ЕМЗ» Евгений Мордовин. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 100 специалистов, работающих на строительных предприятиях УрФО. Состязания пройдут под эгидой мероприятий, посвященных Дню строителя.

В 10:30 в Екатеринбурге (ул. Малышева, 101, 5 этаж, актовый зал) состоится международная научно-практическая конференция, посвященная развитию инклюзивного образования, с участием ученых, специалистов-практиков, работников культуры и студентов из России, Армении, Грузии, Норвегии и Кыргызстана, которые представят и обсудят практический и педагогический опыт работы с людьми с инвалидностью. В конференции также примут участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Диляра Медведская.

В 11:00 в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 2 этаж, актовый зал) состоится торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам педагогических колледжей региона. Будущих преподавателей с успешным завершением обучения поздравит министр общего и профессионального образования области Юрий Биктуганов. В числе тех, кому будет вручен диплом с отличием выпускники колледжей и техникумов Нижнего Тагила, Камышлова, Екатеринбурга, Ирбита, Красноуфимска и других муниципалитетов.

В 11:00 в школе № 23 (Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 54) начнется фестиваль параспорта. В нем примут участие около 150 учеников екатеринбургских школ, практикующих инклюзивное образование. Интерактивные конкурсы и мастер-классы для них проведут известные спортсмены. Фестиваль откроют: начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования Администрации города Екатеринбурга Татьяна Кудинова, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков; депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин; директор «Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник», чемпион России и мира, легкоатлет Олег Кульков; российская бегунья, чемпионка Европы и мира, призёр Олимпийских игр Ольга Котлярова; российский пловец, 6-кратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков; двукратный чемпион мира и чемпион России по каратэ киокушинкай, руководитель клуба боевых искусств DOJO №1 Марсель Мансуров. Чемпионы поприветствуют участников и проведут показательные тренировки. Сразу после открытия фестиваля запланирован брифинг для СМИ об инклюзивном образовании в школах Екатеринбурга и развитии паралимпийских видов спорта в городе.

В 11:00 в селе Мраморском под Полевским (площадка возле Дома культуры, ул. 1 Мая, 34) состоится открытие парка деревянных скульптур по сказам П.П. Бажова и музея мрамора под открытым небом. Планируется, что участие в торжественном мероприятии примет первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских ученых на экспедиционный сезон 2018 года. Старшие научные сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев и Дмитрий Гимранов поделятся планами исследований и экспедиций на 2018 год. Ученые расскажут о предстоящих работах в пещерах Южного и Среднего Урала, а также об изучении мамонтовой фауны на Гыданском полуострове.

В 13:00 в аэропорту Кольцово в конференц-центре отеля Angelo (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55а) будет дан старт Ночи музыки – состоится пресс-конференция с организаторами: Евгений Горенбург представит звезду, ранее не заявленную в программе, и пройдет пресс-подход с Эмиром Кустурицей. Для журналистов будет организован трансфер до аэропорта и обратно (автобус отправится в 11:30 от Окружного дома офицеров, ул. Первомайская, 27; обратный рейс – в 14:30 от отеля Angelo до ОДО).

В 14:00 в здании администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, 4 этаж, к. 451) пройдут публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта.

В 15:00 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, к. 305) состоится заседание по имущественному спору между РПЦ и Мужским хоровым колледжем.

В 15:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится торжественный прием выпускников-медалистов уральской столицы. Прием проведет глава администрации города Александр Якоб. Он вручит медали 683 особо отличившимся выпускникам и скажет им напутственное слово перед поступлением в вузы.

В 17:00 на площади перед главным учебным корпусом УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) состоится церемония вручения дипломов выпускникам вуза.

В 20:00 часов в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится выпускной вечер гимназии № 9. Поздравить выпускников придет глава администрации города Александр Якоб.

Екатеринбург. Другие новости 28.06.18

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