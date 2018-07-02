2 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

02.07.2018, понедельник

В 14:00 в резиденции полпреда президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) состоится встреча полномочного представителя президента РФ в УФО Николая Цуканова с руководителями окружных органов федеральных органов исполнительной власти, высшими должностными лицами субъектов РФ.

В 14:30 в деревне Нижние Таволги (Невьянский район) министр здравоохранения Андрей Цветков примет участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта (встреча на въезде в Невьянск, 86 км автомобильной дороги Екатеринбург – Серов). На мероприятие приглашен митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Модульный ФАП будет обслуживать население двух деревень: Нижние Таволги и Верхние Таволги, расстояние между которыми 1 километр.

В 15:00 в бизнес-центре «Панорама» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 15 этаж, зал заседаний) начальник ГУФСИН Александр Федоров подпишет соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с областным Союзом малого и среднего бизнеса. СМИ смогут получить комментарии руководителя ГУФСИН и его заместителей по совместному развитию производственного сектора ГУФСИН с представителями малого и среднего бизнеса.

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