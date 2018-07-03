3 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

03.07.2018, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится завершающее заседание думы шестого созыва. Депутаты рассмотрят вопрос об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», а также ряд других вопросов. Сразу после заседания, ориентировочно в 11:00, состоится брифинг временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга – председателя Екатеринбургской городской думы Виктора Тестова по итогам работы созыва.

В 10:00 в городском пресс-центре (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и первый замначальника горздрава Татьяна Савинова расскажут о медицинском обеспечении в период ЧМ в Екатеринбурге.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам продажи жилья в строящихся домах (с 1 июля прямая продажа жилья в строящихся домах запрещена). Первый заместитель директора департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина расскажет, насколько рынок жилья Свердловской области готов к реализации этой инициативы, кто выиграет, а кто проиграет с введением новых правил, которые будут регулировать рынок жилищного строительства, также даст статистику по количеству обманутых дольщиков в Свердловской области.

В 11:00 начнется приемка сотрудниками ГИМС пляжа на Нижне-Шайтанском водохранилище в Первоуральском городском округе (сбор представителей по адресу: Первоуральск, ул. Ватутина, 41).

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на водоемах в летний период. В пресс-конференции примут участие начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области Алексей Климов, заместитель председателя Свердловской региональной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» Евгений Мокрушин и начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Уральское УГМС» Анна Мишарина. Спикеры расскажут о прогнозе погоды на июль и август 2018 года, разрешенных и безопасных местах отдыха у воды, правилах эксплуатации маломерных судов, а также дадут рекомендации по предупреждению происшествий на водоемах в летний период.

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