4 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

04.07.2018, среда

Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Кировградский городской округ (автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора в Екатеринбурге, ул. Горького, 21/23 в 9:30). Глава региона посетит площадки строительства социально значимых объектов – общеобразовательной школы на 1200 мест и 148-квартирного жилого дома. В рамках рабочего визита Евгений Куйвашев вместе с генеральным директором УГМК-холдинга Андреем Козицыным откроет Дворец ледовых видов спорта «Кировград-Арена», в новом спорткомплексе будут открыты отделения хоккея, фигурного катания и шорт-трека.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция генерального директора Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислава Суханова. Капитальный ремонт прошла половина домов в Свердловской области из очереди на этот год: будет ли до конца года выполнен весь запланированный объем работ? Соблюдают ли подрядчики сроки? Как проходит замена лифтов в жилых домах? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам посевной кампании 2018 года в Свердловской области и итогам всероссийской сельскохозяйственной переписи. Начальник отдела земледелия и семеноводства Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Галицких, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко, начальник отдела агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк, руководитель Управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Елена Кутина и декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин расскажут о ходе посевной кампании 2018 года в Свердловской области, как погодные условия сказались на ее реализации, перечислят виды хозяйственных культур, которые пострадали от низких температур в первую очередь. Также на пресс-конференции будут представлены итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 339) состоится семинар-совещание с представителями политических партий и иными участниками избирательной кампании по выборам депутатов городской думы седьмого созыва. О выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов расскажет председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров; с докладом «О некоторых вопросах предвыборной агитации на первом этапе избирательной кампании» выступит секретарь горизбиркома Вадим Антошин; с докладом «О финансировании избирательных кампаний избирательных объединений, кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы седьмого созыва» – главный бухгалтер горизбиркома Светлана Полушкина.

В 14:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная трудностям использования онлайн-касс предпринимателями в Свердловской области. Сфера торговли и общепит по всей стране начали использовать онлайн-кассы с 1 июля: много ли сбоев происходит? С какими трудностями столкнулись игроки рынка? Как работает «народный контроль» над бизнесом через кассовые чеки? На эти и другие вопросы ответят: Ирина Мамина, председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты; Людмила Карнашевская, директор межрегионального филиала Урал «Такском»; Константин Щекотуров, член рабочей группы по обеспечению на территории Свердловской области перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники при УФНС Свердловской области, руководитель «Кассовые технологии».

В 15:30 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона. Члены кабинета министров рассмотрят ряд проектов постановлений, регулирующих финансово-бюджетную сферу, управление госимуществом, а также направленные на позитивные изменения в образовании, здравоохранении, промышленности, экономике, социальной политике, агропромышленном комплексе Среднего Урала и других областях жизни и деятельности региона.

В 19:00 в джаз-клубе EverJazz (ул. Тургенева, 22) Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга проведет традиционное научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы». Кто выиграет чемпионат мира по футболу? Как настроиться на победу и пережить поражение? Реально ли создать собственный футбольный клуб из дворовой команды? Теорию игр, психологию побед и футбол обсудят эксперты: старший научный сотрудник Института математики и механики Уральского отделения РАН Валерий Розенберг; тренер личностного развития Екатерина Зайцева; общественный деятель и вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

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