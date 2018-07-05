5 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.07.2018, четверг

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, сбор в фойе) отправится пресс-тур на фестиваль творчества детей, отдыхающих в загородных детских оздоровительных лагерях, «Новая звезда – 2018», который пройдет в лагере «Чайка» под Сысертью. Гостями фестиваля станут: заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, председатели и секретари районных оздоровительных комиссий, депутаты гордумы.

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, сбор в фойе) стартует объезд ремонтируемых участков улично-дорожной сети, который проведёт заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. Комиссия посетит объекты в Кировском, Октябрьском и Ленинском районах – как уже готовые участки, так и те, на которых ведутся работы.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная завершающей стадии подготовки Свердловской области к пятому Российско-Китайскому «Экспо». Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажут о готовности региона к выставке, о выделенных на ее проведение средствах, представят программу запланированных мероприятий, ознакомят с информацией о заявленных в качестве экспонентов компаниях, а также обсудят результаты проведения «Экспо» прошлых лет и перспективы развития взаимоотношений между Свердловской областью и Китаем. В пресс-конференции также примет участие начальник управления внешних связей и контроля департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина (по видеосвязи из Тюмени). Пятое Российско-Китайское «Экспо» пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

В 11:00 в поселке Молодежном (Красноуральск) состоится торжественное вручение ключей от новых коттеджей работникам ОАО «Святогор». Планируется, что участие в мероприятии примут заместитель директора по персоналу ООО «УГМК-холдинг» Андрей Чувилкин, глава ГО Красноуральск и руководители предприятия. Металлурги получат жилье на льготных условиях: без первоначального взноса, с рассрочкой платежа на 15 лет.

В 11:30 в Асбестовском городском округе активисты «Молодой гвардии «Единой России» совместно с главой округа Натальей Тихоновой оценят эффективность работы детского оздоровительного лагеря «Заря» (Асбест, п. Белокаменный, ул. Заречная, 19).

В 12:00 на аэродроме Логиново (Белоярский ГО) состоится открытие Всероссийских соревнований по парашютному спорту на точность приземления «Европа-Азия» и Кубка Владимира Гмызина. Откроет турнир заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол, посвященный 25-летию системы обязательного медицинского страхования Свердловской области. Директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов (Москва), заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Нонна Кивелева, главный врач городской клинической больницы № 40 Александр Прудков, генеральный директор МО «Новая больница» Вадим Лившиц, заместитель исполнительного директора по защите прав застрахованных СК «СОГАЗ-Мед» Сергей Зайцев (Москва), председатель правления СМК «Астрамед-МС» Галина Коновалова и генеральный директор СМК «УГМК-медицина» Игорь Леонтьев вспомнят главные достижения системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования: в их числе – национальный проект и региональная программа модернизации здравоохранения, переход на одноканальное финансирование и внедрение новых способов оплаты медицинской помощи. Также участники круглого стола расскажут о новых направлениях защиты прав застрахованных граждан и повышения доступности медицинской помощи: это рост количества и качества дорогостоящих медицинских услуг и развитие онкологической службы, работа института страховых представителей и круглосуточное сопровождение застрахованных в режимах онлайн и офлайн и многих других.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) в рамках проекта «Фотолето-2018» пройдет пресс-показ выставки южнокорейского фотографа Нам Джуна «Мгновение вечности» – произведения созданы автором за время его путешествий в Индию и Тибет. Выставка будет работать для посетителей с 6 июля по 5 августа.

Екатеринбург. Другие новости 04.07.18

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