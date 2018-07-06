6 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.07.2018, пятница

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный 95-летию со дня утверждения государственного герба СССР. Пресс-тур проведет искусствовед и директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин. В программе посещение шести объектов – памятников истории и культуры, которые украшает советская символика и геральдика.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам экологической безопасности регионов и обсуждению этой темы в рамках международных мероприятий летом 2018 года в Екатеринбурге. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и председатель совета директоров ЗАО «Зелёная долина» Юлия Корнеева обозначат итоги III всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов 2018» и внесенные в резолюцию тезисы, а также поделятся информацией о мероприятиях в рамках «Иннопрома» и V Российско-китайского «Экспо». 9 и 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет конференция «Экология и бизнес: перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды» и российско-китайская научно-практическая конференция «Инновационные технологии и производства – эко-технопарки, зеленые технологии России и Китая».

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная планам Екатеринбургского театра оперы и балета на 107-й театральный сезон. Директор театра Андрей Шишкин, художественный руководитель балетной труппы Вячеслав Самодуров, куратор Всероссийской премии для молодых музыкальных критиков «Резонанс» Анастасия Зубарева и дизайн-директор РА «Восход» Владислав Деревянных расскажут о завершении текущего театрального сезона и программе Fashion Gala, поделятся подробностями двух оперных премьер 107-го сезона «Турандот» Джакомо Пуччини и «Три сестры» Петера Этвёша, а также объявят четыре балетные новинки сезона 2018/2019. Помимо этого, участники пресс-конференции расскажут про грядущие обновления театра: это два новых парадных занавеса, а также полное обновление фирменного стиля.

В 11:30 в красноуфимском киноконцертном зале Центра культуры и досуга (Красноуфимск, ул. Советская, 2) состоится открытие нового кинозала, модернизированного в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Это будет уже второй в городе кинозал, его вместимость – 42 места.

В 15:00 в свердловском обкоме КПРФ (ул. Машинная, 3а) состоится встреча с первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ Владимиром Исаковым.

В 17:00 в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского Екатеринбурга начнет свою работу фан-зона. Здесь состоится семейный футбольный фестиваль, а затем начнется трансляция матча ¼ финала Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 между сборными Уругвая и Франции.

В 17:30 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а) состоится репетиция гала-концерта, завершающего 106-й сезон, – Fashion Gala. Сами концерты пройдут 7 и 8 июля. Основную часть дивертисмента составят фрагменты классических балетов. В работе над костюмами артистов принимали участие екатеринбургские дизайнеры одежды.

Екатеринбург. Другие новости 05.07.18

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