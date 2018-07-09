9 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.07.2018, понедельник

В 10:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон №1) пройдет торжественное открытие национальной экспозиции Кореи на «Иннопроме». В первый день работы выставки также состоится вручение V Национальной премии «Индустрия», учрежденной Министерством промышленности РФ. Центральным деловым событием этого дня станет главная стратегическая сессия «Люди/машины/софт: как выжать максимум эффективности». Среди спикеров министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Международной ассоциации робототехники Дзюнзи Цуда, главный технический директор ABB Базми Хусейн и другие. Российско-корейский промышленный форум также начнется в первый день работы выставки и продлится три дня.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 3, стенд № 3С1) состоится официальное открытие стенда Екатеринбурга с участием главы администрации города Александра Якоба и его заместителей. В 12:10 начнется церемония подписания соглашения между администрацией города и ПАО «Ростелеком». В 12:40 состоится брифинг, посвященный программе стенда уральской столицы на «Иннопроме», задачах, которые ставит перед собой муниципалитет, участвуя в выставке, и тематике соглашений, которые планируется подписать на городском стенде. В 13:00 на стенде Екатеринбурга будет подписано соглашение между администрацией города и Гильдией ювелиров Урала. После 13:30 на стенде будут транслироваться видеоролики о Екатеринбурге, в том числе премьера фильма «Воплощая мечту», посвященного подготовке города к чемпионату мира по футболу.

В 18:00 в центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) состоится торжественная церемония открытия выставки плакатов к швейцарским референдумам «Народный голос – глас народа», посвященной Дням Швейцарии в Екатеринбурге. Откроет выставку чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в РФ Ив Россье.

Екатеринбург. Другие новости 08.07.18

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