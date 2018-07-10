10 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.07.2018, вторник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу международная выставка «Иннопром-2018». С 14:00 до 15:30 пройдет встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с главами торговых представительств России за рубежом (павильон № 4, зал № 9).

В 11:00 в отеле «Московская горка» (Екатеринбург, ул. Московская, 131, конференц-зал) состоится конференция СРО партии «Справедливая Россия». В повестку конференции включены вопросы о выдвижении кандидатов на выборах, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября, также будет переизбран совет регионального отделения.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. В повестке 9 вопросов, в том числе обсуждение федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста) и продолжение обсуждения законопроекта о замене бесплатных участков для многодетных семей денежной компенсацией.

14:00 некоммерческую организацию «Благое дело» (п. Верх-Нейвинский) посетит чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской Республики в Российской Федерации госпожа Номасонто Мария Сибанда-Туси. Встреча состоится в рамках договоренностей, достигнутых в 2017 году между посольством ЮАР в Российской Федерации и региональной общественной организацией «Форум женщин Урала». В «Благом деле» госпожа Номасонто Мария Сибанда-Туси обсудит актуальные вопросы трудозанятости людей с инвалидностью и поделится опытом работы общественных организаций Южно-Африканской Республики в социальной сфере.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. В числе прочих вопросов – обсуждение федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).

В 15:00 в Березовском состоится торжественное открытие Центра по ремонту и обслуживанию карьерной техники БелАЗ (18-й км ЕКАД, съезд на дублер напротив заправки «ЛУКойл»). В церемонии открытия примут участие: министр промышленности Республики Беларусь Виталий Вовк, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, глава администрации Березовского Евгений Писцов, генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик, топ-менеджер ООО «БелТрансЛогистик» Михаил Дубасов. На мероприятии состоится торжественное подписание первых официальных документов: сервисного контракта с ОАО «Святогор» и договора поставки с АО «Сафьяновская медь».

В 21:00 начнет работу фан-зона в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского (Екатеринбург, ул. Мичурина, 230). Поле развлекательной программы, в 23:00, здесь будет организована трансляция полуфинального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Бельгии.

Екатеринбург. Другие новости 09.07.18

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