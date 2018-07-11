11 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.07.2018, среда

В 09:00 инспекторы государственного пожарного надзора Екатеринбурга совместно со специалистами управления образования и представителями ГИБДД проверят вопросы безопасности в школе № 175 (ул. Серова, 12). В ходе осмотра особое внимание сотрудники МЧС уделят наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения, состоянию путей эвакуации, исправности электрооборудования, знанию персоналом действий в случае ЧС. Сотрудники Госпожнадзора проверят состояние эвакуационных путей и выходов.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу международная выставка «Иннопром-2018».

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 339) состоится семинар-совещание на тему организации сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва. На мероприятии будут рассмотрены требования к организации сбора подписей, вопросы об их количестве, правильности заполнения подписного листа и другие аспекты процедуры.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная особенностям проведения Царских дней в Екатеринбурге. Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, директор выставочного общества «Уральские выставки» Андрей Шварнев, первый заместитель директор Свердловской областной филармонии Рустем Хасанов, сотрудник духовно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева, куратор проекта «Детская Парусная регата» в Екатеринбургском отделении ИППО Алексей Селюков расскажут об особенностях Царских дней – 2018, познакомят с мероприятиями XVII фестиваля православной культуры «Царские дни», поделятся информацией о музыкальном фестивале «Дорога к храму», представят XIV Международную православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России».

В 13:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. В повестке 6 вопросов, в том числе обсуждение федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).

В 13:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, к. 2348) состоится выездное заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. В повестке 8 вопросов, в том числе обсуждение федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).

В 21:00 начнет работу фан-зона в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского (Екатеринбург, ул. Мичурина, 230). Поле развлекательной программы, в 23:00, здесь будет организована трансляция полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии.

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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