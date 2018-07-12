12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.07.2018, четверг

В 11:00 в СИЗО-1 Екатеринбурга (ул. Репина, 4) пройдет празднование 190-летия учреждения. СМИ покажут старейший корпус СИЗО-1, действующий музей, в котором представлены в том числе предметы обихода заключенных, тайники с запрещенными предметами и предметы, с помощью которых обвиняемые планировали побег.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике. В повестке 9 вопросов, в том числе обсуждение федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев проведет расширенное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 295-летия Екатеринбурга.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. В повестке 11 вопросов, в том числе обсуждение федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. В числе прочих вопросов повестки – внесение корректировок в бюджет региона и обсуждение федерального закона о пенсионной реформе.

В 15:00 в отеле «Онегин» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49) пройдет предвыборная конференция Свердловского регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», на которой будет определен список кандидатов в депутаты городской думы.

В 17:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание городской избирательной комиссии, на котором будут обсуждаться организационные вопросы по подготовке к проведению выборов депутатов гордумы седьмого созыва.

В 17:30 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 339) заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин вручит награды горожанам, принимавшим участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу.

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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