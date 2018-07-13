13 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.07.2018, пятница

В 09:30 городская оздоровительная комиссия посетит общеобразовательную школу №106 Екатеринбурга (ул. Титова, 28а), где работает детский лагерь. Члены комиссии проинспектируют медицинский кабинет, игровые комнаты и столовую. В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев и начальник департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 10:00 в клинике «УГМК-здоровье» в Екатеринбурге (ул. Шейнкмана, 113) начнется медосмотр команды хоккейного клуба «Автомобилист». Игроки будут проходить медосмотр в течение трех дней.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная организации Царского крестного хода в ночь столетия со дня мученической кончины членов царской семьи в Екатеринбурге. Царский крестный ход соберет беспрецедентное количество участников в Екатеринбурге: каким маршрутом пройдут паломники в ночь годовщины со дня мученической кончины членов царской семьи? Как будет организовано передвижение паломников и их пребывание в городе во время «Царских дней»? На эти и другие вопросы ответят: отец Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови; отец Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии; Алексей Соловьев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии; Анжела Тамбова, руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии.

В 15:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) состоится открытие выставки московской художницы, выпускницы Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, члена Московского союза художников Веры Аверьяновой «Жизнь и смерть Царской семьи Романовых». Экспозиция подготовлена в рамках проекта «По Императорскому маршруту».

В 16:00 в центре «Зеленый мыс» (ул. Загородное шоссе, 12) состоится открытие третьей смены Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Работа будет идти по четырем направлениям: «промыслы», «искусство», «спорт» и «наука», в рамках которой школьники будут развивать медицину и биологию.

Екатеринбург. Другие новости 12.07.18

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