Дополнение к анонсам

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная мотопробегу из Петербурга на Ямал с целью популяризации профессий нефтегазовой отрасли. Мотопробег стартует в июле 2018 года. Он пройдет по маршруту: Петербург -Владимир – Казань – Екатеринбург – Югорск – Урай – Ханты-Мансийск –Сургут – Нижневартовск – Когалым – Надым – Новый Уренгой – Ямбург -Нефтеюганск – Тюмень. Байкеры планируют посетить крупные предприятия, встретиться с рабочей молодежью и передовиками труда, а также узнать о культуре коренных народов Севера. Итогом путешествия станут съемки полуторачасового документального фильма. Участники пресс-конференции: лидер экспедиции, автор книг и фильмов о путешествиях, член Российского географического общества Павел Кобяк (г. Санкт-Петербург), участник экспедиции Виталий Поляков с сыном (г. Екатеринбург) и участник экспедиции Дмитрий Корнильев (г. Санкт-Петербург).

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

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