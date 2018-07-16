16 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.07.2018, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. В повестке в числе прочих вопросов обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста.

В 10:00 на Городском пруду Екатеринбурга состоится детская парусная регата – состязания, посвященные памяти цесаревича Алексея. Старт первой гонки в 12:00.

В 11:00 в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «ЧМ-2018 и крупные спортивные события Екатеринбурга и Свердловской области». О ближайших событиях расскажут гости пресс-центра – олимпийский чемпион по дзюдо, главный тренер сборной России Эцио Гамба, руководитель спортивного департамента Федерации дзюдо России Николай Печенкин, директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная старту кампании по имущественным налогам.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС РФ по Свердловской области Павел Ваняшин расскажет о сроках и порядке уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, о сроках направления единых налоговых уведомлений, обозначит виды объектов недвижимости, на которые распространяются льготы для физических лиц, а также о налоговых льготах и документах, необходимых для их получения.

С 13:00 до 15:00 в рамках Царских дней пройдет дневной крестный ход по екатеринбургскому Пути скорби (от станции Шарташ, ул. Куйбышева, 149а до Храма-на-Крови). Крестный ход возглавит епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Шествие начнется от памятного креста и закладного камня, которые установлены близ станции Шарташ. Далее колонна проследует по улицам Куйбышева, Восточной, Челюскинцев, Свердлова, К. Либкнехта, Царской, с остановками у храма иконы Божией Матери «Порт-Артурская» и храма иконы Божией Матери «Державная».

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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