17 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

17.07.2018, вторник

В 02:30 от Храма-на-Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10) в рамках Царский дней отправится крестный ход до монастыря во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме по маршруту: ул. Царская – ул. Толмачева – пр. Ленина – ул. Татищева – ул. Токарей – ул. Халтурина – ул. Техническая – ул. Решетская – Железнодорожный лесопарк – п. Шувакиш – урочище Ганина Яма. В 09:00 в монастыре пройдет божественная литургия.

В 09:30 в манеже Главного управления МЧС России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Таганская 58) пройдет областной конкурс профессионального мастерства. За звание «Лучший пожарный», «Лучший начальник караула» и «Лучший работник пожарной охраны» будут бороться 45 участников конкурса.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится пленарное заседание, последнее в текущей сессии.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная оценке действий «серых» коллекторов в Екатеринбурге. Коллекторское сообщество обеспокоено активностью «серых» игроков рынка в связи с резонансной историей должников из Екатеринбурга: многодетная семья получает угрозы и запугивания из-за невозвращенных кредитов. Как развивается история? Кого обвиняет должник и кто на самом деле отправлял угрозы через социальные сети? Как работают легальные и нелегальные коллекторские агентства? На эти и другие вопросы ответят: Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств; Павел Михмель, управляющий директор «Первого коллекторского бюро».

В 13:30 в Уральском государственном юридическом университете (Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21) в рамках проходящего в Екатеринбурге фестиваля «Царские дни» состоится встреча членов Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России» с председателем Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», председателем Императорского православного палестинского общества Сергеем Степашиным. Участниками мероприятия станут представители органов власти, руководители различных ведомств, а также практикующие юристы, председатели местных отделений Ассоциации юристов России. На встрече будут подведены итоги работы Свердловского регионального отделения в 2018 году, обозначены планы работы на 2018-2019 годы.

В 16:00 на площадке отеля «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится жеребьевка первого в истории дзюдо командного Чемпионата Европы, затем, в 16:30, пройдет пресс-конференция с участием президента Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика, генерального менеджера сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба, олимпийских чемпионов Мансура Исаева и Тагира Хайбулаева, а также чемпиона мира, призера Олимпийских игр Ивана Нифонтова и генерального директора Академии единоборств РМК Евгения Звездникова. Участники пресс-конференции прокомментируют результаты жеребьевки, дадут прогнозы результатов российской сборной на чемпионате, помимо этого, спортсмены поделятся ожиданиями о предстоящем турнире. В Екатеринбурге турнир пройдет 18 июля на татами ДИВС «Уралочка» при поддержке Русской медной компании.

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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