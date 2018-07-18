18 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

18.07.2018, среда

В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал 2 «В») состоится заседание по заявлению депутата Госдумы Андрея Альшевских, который оспаривает решение Верх-Исетского районного суда, отказавшего ему в удовлетворении иска к региональным властям.

В 10:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная завершению 15-го этапа гуманитарной миссии «Паруса духа», который прошел с 1 июня по 15 июля в России, Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Швеции, Эстонии. В состав экспедиции вошли люди с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России и других стран. Руководитель экспедиции «Паруса духа» Олег Колпащиков, вице-президент организации «Белая трость» Михаил Войцеховский и художник Борис Хохонов расскажут о целях и задачах гуманитарной миссии, поделятся своими впечатлениями о путешествии.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам детской оздоровительной кампании в Свердловской области. Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева расскажут о работе оздоровительных учреждений в первой половине летних каникул, представят результаты проверок.

В 15:00 в кинодосуговом центре «Заря» (Алапаевск, ул. Фрунзе, 46) состоится премьера художественного фильма «Осанна», посвященного жизни Елизаветы Федоровны Романовой, сестры последней русской императрицы. Планируется, что участие в презентации фильма примут председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, народная артистка России, балерина и актриса Илзе Лиепа, которая исполнила одну из главных ролей в картине.

В 17:00 губернатор Евгений Куйвашев примет участие в открытии командного Чемпионата Европы по дзюдо в ДИВС «Уралочка» (Олимпийская набережная, 3). В Екатеринбурге будет впервые протестирована олимпийская система соревнований смешанных команд.

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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