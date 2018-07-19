19 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.07.2018, четверг

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основной темой станет состояние музейной сферы региона в 2018 году. Члены правительства обсудят выполнение целевых показателей, в том числе – по посещаемости уральских музеев и наличию официальных сайтов учреждений в интернете. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Также запланированы выступления врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который расскажет о развитии музейной сферы в муниципалитете, и генерального директора Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марины Моревой, которая доложит об опыте работы по привлечению посетителей.

В 10:00 в детском саду № 71 Екатеринбурга (бульвар Денисова-Уральского, 10) сотрудники МЧС проведут практическое занятие по эвакуации в случае пожара с целью отработки действий персонала и детей в чрезвычайной ситуации. После эвакуации с детьми инспектор Госпожнадзора проведет беседу о правилах безопасности, а пожарные покажут современную пожарную автоцистерну и расскажут о пожарном оборудовании.

В 10:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур «Наследие чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге: спортивные объекты». Вместе с начальником управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмилой Фитиной мы посетим спортивный комплекс «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48), на котором была создана одна из тренировочных баз для команд, принимавших участие в мундиале. Как будет использоваться площадка, кто на ней будет тренироваться и какие соревнования могут пройти здесь уже в этом году, расскажет директор спорткомплекса Владимир Нагибин. Директор СК «Урал» Николай Баталов расскажет о перспективах использования еще одной тренировочной базы ЧМ.

В 12:00 в администрации города (пер. Банковский, 1, 3 этаж, зале № 339) состоится пресс-конференция директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янины Голубевой, посвященная 25-летию системы защиты прав потребителей в Екатеринбурге. Спикер расскажет о возможностях центра в защите прав горожан и наиболее проблемных рынках с точки зрения соблюдения прав потребителей. Она также поделится статистикой обращений граждан и даст оценку необходимости совершенствования законодательства в потребительской сфере.

В 12:00 в Харитоновском парке Екатеринбурга в формате саунд-чека на главной сцене фестиваля Усадьба Jazz в формате саунд-чека пройдет пресс-конференция (от главного входа в парк со стороны Вознесенской церкви спуститься вниз по главной аллее). Спикеры: Мария Семушкина – автор идеи и президент фестиваля Усадьба Jazz, генеральный директор агентства «АртМания»; Юлия Глинских – руководитель «Сбербанк Первый» на Урале; Евгения Сахаровская – продюсер компании «Центр событий» и фестиваля Усадьба Jazz в Екатеринбурге; блюзмены из пустыни Сахара группа Daraa Tribes (Марокко).

В 14:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал под куполом) состоится совещание по вопросам утверждения ключевых показателей развития конкуренции, участие в котором примут губернатор Евгений Куйвашев и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Даниил Фесюк. После окончания совещания состоится церемония подписания соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Свердловской области, после которой запланирован пресс-подход.

В 14:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области. Спикер Людмила Бабушкина, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, сообщат, каковы перспективы развития региона во второй половине 2018 года и представят планы на осеннюю сессию.

В 19:00 от здания ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу (ул. Фрунзе, 74) стартует рейд, организованный дорожной инспекцией, МЧС и администрацией города. Первая часть рейда получила название «Операция «Маяк». В ходе этой операции инспекторы с помощью пожарной машины проверят соблюдение водителями норм ПДД о приоритетном праве проезда автомобильной техники со спецсигналом. Затем участники рейда посетят несколько наиболее проблемных дворов жилых домов, где проверят возможность проезда пожарной техники к возможному месту возгорания.

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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