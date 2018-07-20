20 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.07.2018, пятница

В 11:00 часов в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится встреча с генеральным консулом Киргизии в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым и консулом Нурланом Алымбековым. Они расскажут, как идет подготовка к празднованию 90-летия со дня рождения Чингиза Айтматова, покажут фильм о творчестве писателя.

В 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал под куполом) первый заместитель губернатора Алексей Орлов проведет заседание инвестиционного совета, главной темой которого станет внедрение единой информационной системы по технологическому присоединению к электрическим сетям, сетям газораспределения, системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области. Также на заседании будут рассмотрены вопросы снижения административного давления на бизнес и повышения эффективности оценки регулирующего воздействия.

В 13:00 в районе Академическом пройдет церемония начала Всероссийской студенческой стройки (сбор у памятного знака бойцам студенческих отрядов, участвовавших в строительстве района, ориентир – ул. Краснолесья, 143).

В 14:00 в Екатеринбурге в саду Вайнера (перекресток улиц Первомайской и Тургенева) откроется городской фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе», организованный комитетом по молодежной политике администрации города. Мероприятие откроет заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Екатеринбург. Другие новости 19.07.18

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