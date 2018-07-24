24 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

24.07.2018, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге от здания администрации города (Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный благоустройству дворовых территорий в рамках программы создание комфортной городской среды. О реализации программы благоустройства работ расскажет замглавы по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

В 13:30 в Екатеринбурге в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, д.3) пройдет пресс-конференция, посвященная Всероссийскому музыкальному конкурсу для молодых авторов-исполнителей – «Высоцкий. Фест: Музыка без границ». Участвуют члены жюри: Никита Высоцкий, Евгени Горенбург (директор фестивалей «Старый новый рок», «Ural Music Night»), Александр Ф.Скляр (группа «Ва-БанкЪ»), Леонид Бутинский (оркестр «Глобалис»), Александр Пантыкин (Председатель союза композиторов Свердловской области), Денис Каплан (музыкальная студия «Iguana Breikaz), Олег Ракович, (ГТРК «УРАЛ», режиссёр).

В 14:00 в Екатеринбурге в администрации города (Ленина 24а, кааб. 313а) состоится брифинг председателя Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Ильи Захарова, посвященный ходу избирательной кампании в Екатеринбургскую городскую Думу. Глава горизбиркома расскажет о количестве горожан, заявившихся на выборы в Гордуму и уже зарегистрированных кандидатах в депутаты, графике прохождения избирательной кампании и прокомментирует первые итоги работы комиссии по выборам Главы города Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 23.07.18

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