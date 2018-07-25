25 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

25.07.2018, среда

В 09:30 в Екатеринбурге в резиденции полпреда состоится Координационное совещание с представителями правоохранительных и надзорных органов «О подготовке к 4 раунду взаимных оценок Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в Уральском федеральном округе» с участием полномочного представителя gрезидента РФ Н.Цуканова и заместителя директора – статс-секретаря Росфинмониторинга П.Ливадного.

В 10:00 в Екатеринбурге в горадминистрации (к. 459) пройдет очередное заседание комиссии по отбору кандидатов в мэры.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Основным вопросом повестки станет реализация программы демографического развития региона на период до 2025 года и мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных «майским» Указом Президента России. С докладом выступит министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик. Содоклады по теме представят главный врач НИИ ОММ Елена Николаева и глава городского округа Верхняя Пышма Александр Романов.

В 10:00 в загородном детском оздоровительном лагере «Уральские самоцветы» (п. Верхняя Сысерть) состоится традиционная спартакиада загородных лагерей, в которых отдыхают маленькие жители Екатеринбурга. Откроет мероприятие начальник Управления по развитию физической культуры спорта и туризма Людмила Николаевна Фитина.

В 16:00 в Екатеринбурге в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) состоится пресс-показ выставки работ «АРТ-декларация» к 75-летию Николая Федореева – лидера уральского андеграунда 1980-90х годов и выставки Натальи Хохоновой «Lapideus-II / Лапидусы-II». Спикеры: Наталья Хохонова и Игорь Шуров – художник, друг и соратник Николая Федореева.

В 19:00 в Екатеринбурге в конференц-зале БЦ «Аврора» (ул. Шейнкмана, 55, 4-ый этаж) пройдет репетиция поющего сектора футбольного клуба «Урал».

Екатеринбург. Другие новости 25.07.18

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