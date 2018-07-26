26 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.07.2018, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге от офиса областного Фонда поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7Д) стартует пресс-тур на предприятие, специализирующееся на производстве иван-чая (ООО «Можно», г. Ревда, ул. Лесная, 1Б), которое посетит делегация индийских предпринимателей с целью переговоров по экспорту продукции в Индию и Европу. Участники пресс-тура смогут посетить производство, получить комментарии от руководства предприятия, взять комментарии у представителей индийской делегации.

В 12:00 в Екатеринбурге по адресу ул. 8 Марта, д. 62 Белоярская АЭС проводит два совмещённых мероприятия для СМИ, в том числе презентация годового «Отчёта об экологической безопасности Белоярской АЭС», на которой специалисты расскажут об аспектах безопасности атомной станции и ответят на вопросы журналистов.

В 16:00 в Центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится торжественный прием руководителей предприятий, посвященный Дню работников торговли. С профессиональным праздником представителей сферы торговли поздравит заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Юрьевич Боликов.

В 19:00 в Екатеринбурге перед главным учебным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19) откроется Венский фестиваль музыкальных фильмов. Первыми перед горожанами и гостями Екатеринбурга с «живым» концертом выступит струнный ансамбль из Австрии Oberton String Octet.

Екатеринбург. Другие новости 25.07.18

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