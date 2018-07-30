30 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

30.07.2018, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится торжественное открытие III отраслевого чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills – АtоmSkills-2018. Чемпионат будет проходить с 30 июля по 3 августа. В соревнованиях примут участие 428 человек, представляющих более 70 предприятий атомной отрасли, в том числе: Ядерный оружейный комплекс (ЯОК), АО «Атомэнергомаш», концерн «Росэнергоатом», ТВЭЛ, урановый холдинг «Атом РетМетЗолото». Состязания пройдут в 27 компетенциях, в том числе: 15 компетенций из перечня «WorldSkills Hi-Tech», восемь уникальных отраслевых компетенций, четыре компетенции из перечня DigitalSkills.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС-Урал состоится пресс-конференция, посвященная XXXXI фестивалю песни «Знаменка», который пройдет 3-5 августа 2018 года. Директор фестиваля Лейла Расулова, заместитель директора фестиваля Ольга Неуймина, руководитель творческих конкурсов Мария Шишова, руководитель рок-концерта Илья Кононенко и руководитель пресс-службы фестиваля Оксана Сушинских расскажут о конкурсной, спортивной и творческой программах этого года, поделятся информацией об участниках и гостях фестиваля, назовут хэдлайнеров и ответят на вопросы журналистов.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС-Урал состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за первое полугодие 2018 года. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских поделится итогами надзора, обозначит существующие проблемы в вопросах защиты окружающей среды и экологии, а также расскажет о работе Управления в дни Чемпионата мира по футболу 2018.

В 19:00 в Екатеринбурге на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина продолжатся мероприятия Венского фестиваля музыкальных фильмов. Сегодня будет показана опера «Милосердие Тита».

Екатеринбург. Другие новости 29.07.18

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